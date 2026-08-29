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Odbojka

Orefice: V nekem trenutku so me preplavila čustva

Carigrad, 29. 08. 2026 08.10 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Slovenija - Madžarska

Slovenske odbojkarice so s prepričljivo zmago s 3:0 v nizih nad Madžarkami na najboljši možni način sklenile nastope v skupinskem delu letošnjega evropskega prvenstva. Selektor Alessandro Orefice ne skriva zadovoljstva po lepi zmagi in dejstvu, da je v tretjem nizu ponudil nekaj priložnosti igralkam, ki sicer v reprezentančnem dresu nimajo omembe vredne minutaže. V osmini finala se bodo Slovenke v ponedeljek pomerile z Nizozemkami.

Italijanski strokovnjak na slovenski klopi je bil po zmagi nad Madžarkami malce kritičen le do nekoliko bolj zadržanega vstopa v tekmo, vse ostalo pa je označil z odlično oceno in obenem priznava, da so ga v določenem trenutku obračuna v Carigradu prevzela tudi čustva.

"Ko sem videl vse te odlične mlade odbojkarice, kako se borijo na igrišču in z vsem srcem zastopajo državni grb, so me v nekem trenutku prevzela čustva.. V dvorani res trdo delajo in videti jih na igrišču, tukaj v Carigradu, je bilo zame zelo ganljivo. Na igrišču sicer ne dobijo veliko priložnosti, ker je raven igre res visoka, a so v igro vstopile pogumno, odločno, brez strahu in opravile odlično delo," je mlajši reprezentančni rod pohvalil slovenski selektor Alessandro Orefice.

"Tudi vzdušje na igrišču je bilo izjemno, čutila se je res dobra energija. Na tem turnirju moramo po mojem mnenju nekoliko izboljšati začetek nizov in tekem, saj iz tekme v tekmo delujemo malo kot "dizel", počasi se ogrevamo. Večkrat se sicer vrnemo v igro, a bi si želel, da ekipa začne nekoliko bolj agresivno, predvsem na servisu," je na določene pomanjkljivosti v igri slovenske izbrane vrste opozoril Orefice.

Madžarke so le na začetku uvodnega niza držale korak s Slovenkami, na koncu pa morale priznati premoč veliko močnejšim tekmicam.

Selektor slovenskih odbojkaric Alessandro Orefice je zadovoljen z igrami svojih varovank v dozdajšnjem delu evropskega prvenstva.
Selektor slovenskih odbojkaric Alessandro Orefice je zadovoljen z igrami svojih varovank v dozdajšnjem delu evropskega prvenstva.
FOTO: Profimedia

"Naš servis na začetku je bil resnično zelo šibek in mehak, Madžarska pa je z idealnim sprejemom lažje nadzorovala situacije v napadu. Na tem področju moramo še delati in narediti korak naprej. Na splošno pa mi je bilo zelo všeč, kako je ekipa delovala. Videli smo zelo stabilno sprejemno linijo, veliko situacij zaščite napada, kjer je bila ekipa zares prisotna na igrišču, ter kakovost v napadu, končno smo napadali z vsemi igralci. V celoti gledano menim, da smo opravili dobro delo," je na koncu dodal Orefice.

Slovenske odbojkarice so s tremi zmagami (Nemčija, Latvija in Madžarska) in dvema porazoma (Turčija, Poljska) skupinski del evropskega prvenstva zaključile na tretjem mestu in se bodo v osmini finala v ponedeljek v Carigradu pomerile z Nizozemsko.

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