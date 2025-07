Oslabljeni, a v Bolgariji nič manj ambiciozni

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Po prvem tednu turnirja Lige narodov, ki so ga Slovenci odigrali v Riu de Janeiru, so se naši odbojkarji preselili v Bolgarijo, kjer se bodo v Burgasu pomerili s Turčijo, Bolgarijo, Francijo in Japonsko. Selektor Fabio Soli je zaradi bolezni na turnir popeljal ekipo brez dveh izkušenih, dolgoletnih reprezentantov. Drugi turnir lige narodov bosta izpustila izkušeni kapetan slovenske reprezentance, Tine Urnaut, in sprejemalec Žiga Štern.

Selektor slovenske odbojkarske reprezentance Fabio Soli je navdušen nad svojo ekipo. FOTO: Profimedia icon-expand

Petinštiridesetletni italijanski strateg bo na turnir tako popeljal petnajst igralcev, med njimi podajalce – Deana Vinčića, Nejca Najdiča in Uroš Planinšiča, prosta igralca Janija Kovačiča in Grega Okrogliča, srednje blokerje – Jana Kozamernika, Uroša Štalekarja, Janža Janeza in Jošta Kržiča, korektorja – Tončka Šterna in Nika Mujanovića, ter sprejemalce – Roka Možiča, Luka Marovta, Roka Bračka ter Klemna Šena, ki se je ponovno priključil reprezentanci.

"V Burgasu nas čakajo novi izjemno zahtevni tekmeci. Upam, da bomo na bližnjem turnirju stopnjevali svojo pripravljenost in nato najboljše predstave prikazali sredi prihodnjega meseca pred domačimi gledalci, kjer je vselej najlepše igrati," je na medijskem dogodku v Bolgariji med drugim dejal Jan Kozamernik.

Slovenci bodo na tekmovalni parket prvič stopili v sredo, 25. junija, ko se bodo ob 15.00 po slovenskem času pomerili s Turki. Z njimi so med pripravami odigrali dve tekmi in bili polovično uspešni, v sklopu Lige narodov pa so se nazadnje zoperstavili lani na Japonskem in jih ugnali s 3:0.

Jan Kozamernik FOTO: CEV icon-expand

V nadaljevanju jih, kot še piše uradna spletna stran OZS, v petek čaka obračun proti domačinom, Bolgarom, s katerimi so se naši odbojkarji, tako kot s Turki, nazadnje srečali na lanskoletnem turnirju Lige narodov na Japonskem in jih prav tako premagali s 3:0. Tekma proti domači reprezentanci bo na sporedu ob 18.30.

Sledita še obračuna proti aktualnim olimpijskim prvakom, Francozom, proti katerim so se Slovenci nazadnje borili ravno v Parizu in slavili po napetem obračunu s končnim rezultatom 3:2. Z Japonci pa so se nazadnje srečali v zadnjem polfinalu lige narodov v Lodžu, kjer so s 3:0 slavili Japonci. Tekmo s Francijo bodo naši odbojkarji odigrali v soboto, 28. junija, ob 14.30, medtem ko bodo bitko z Japonci bili dan kasneje ob 11.00.