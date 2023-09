Kovačič: Bolgari lahko ob pomoči navijačev pripravijo presenečenje

Kako so se v slovenskem taboru pripravljali na tekmo, ki že odloča o nadaljnji usodi? "Priprava na sobotno tekmo ni posebej drugačna, reprezentanco smo spremljali prek TV-zaslonov. Kar se tiče taktike, nas video analiza čaka danes zvečer. Da si nekoliko bolj podrobno pogledamo stvari in se čim bolje pripravimo na njih. Dejstvo je, da imajo Turki skoraj na vseh pozicijah zares vrhunske igralce. Igralce, ki so del turške lige, medtem ko njihov korektor Lagumdžija igra v Italiji. Je eden najboljših korektorjev na svetu. Tako da nas zagotovo čaka trd boj, takšen, kot je bil z Bolgari, čeprav so tudi slednji nekoliko nepričakovano zaključili skupino na četrtem mestu. Ravno tako kot Turki."

Pred Slovenci je po zelo dobro opravljenem skupinskem delu sedaj na vrsti nov preizkus, ki sliši na ime turška reprezentanca. Tekma bo na sporedu v soboto ob 16.30 po slovenskem času. Kot zadnji se bodo v soboto v Varni pomerili še Portugalci in Ukrajinci (19.30). "Sedaj se začenja play-off osmine finala, vemo, da je samo ena tekma, ni več popravnega izpita. V skupini tudi, če kakšno tekmo izgubiš, veš, da lahko še vedno napreduješ. Tako da ja, gre za zelo pomembno tekmo, za našo motivacijo, za našo samozavest. Turki imajo zelo kvalitetno ekipo, mogoče so imeli malo nesreče v skupini, niso odigrali na takšnem nivoju kot znajo, toda mislim, da bodo proti nam pokazali več. Tako da je zelo pomembno, da tudi mi še nekoliko stopimo na plin in pokažemo, da si zaslužimo četrtfinale, ter da ni naključje, da smo osvojili prvo mesto v skupini."

In ravno ta uvrstitev je Bolgarom že v osmini finala namenila močne tekmece, reprezentanco, ki je ne gre nikoli odpisati. Se lahko Bolgari v polni domači dvorani zoperstavijo aktualnim olimpijskim prvakom Francozom? Jani Kovačič meni, da lahko: "Jaz mislim, da lahko Bolgari pripravijo presenečenje. Če bodo igrali tako, kot so igrali proti nam, ali nekoliko boljše, potem znajo presenetiti Francoze, ki precej nihajo v igri. Videli smo, ko so igrali Romuni proti Francozom in so dobro servirali, so imeli ti kar precej težav. Bolgari pa imajo lahko dober servis. Ne vem, toda imam takšen občutek, da bodo danes slavili domačini. Francozi veljajo za favorite, zato so lahko Bolgari nekoliko bolj sproščeni in ob pomoči domačih gledalcev pripravijo presenečenje."