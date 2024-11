OZS obeležuje 100-letnico odbojke v Sloveniji

Po podatkih krovne zveze so odbojko v Slovenijo v začetku 20. let prejšnjega stoletja prinesli češki sokoli. V Evropo so sicer odbojko malo pred tem prinesli ameriški vojaki med prvo svetovno vojno. Najprej so jo igrali v Franciji in Italiji, a se je kmalu razširila in postala nadvse priljubljena predvsem na Češkoslovaškem, Poljskem in v Sovjetski zvezi.

V takratno Jugoslavijo so jo najprej prinesli Francozi, leta 1918. Vse do takrat so v Sloveniji odbojko igrali samo v sokolskih organizacijah, šele po drugi svetovni vojni in ravno po zaslugi sokolskih društev, pa se je na slovenskem ozemlju odbojka začela hitro tekmovalno razvijati in širiti po vseh večjih mestih v državi.

Navdušenci so prvo zvezo za odbojko ustanovili v okvirju Zveze za športne igre leta 1948, nato je sledila ustanovitev Odbojkarske zveze Jugoslavije leto kasneje, leta 1950 pa je prvič nastala Odbojkarska zveza Slovenije. V tistem obdobju so ustanovili tudi prve samostojne odbojkarske klube po vsej Sloveniji, so zapisali pri krovni zvezi.