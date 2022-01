Pajenk blestel v Grčiji, Čebulj pa na Poljskem

Slovenski sprejemalec Rok Možič v Italiji še naprej navdušuje. Na tekmi tamkajšnjega prvenstva proti Padovi, ki jo je njegova Verona dobila s 3:1, je naš reprezentant nanizal kar 30 točk, največ na svojih dosedanjih 16 tekmah. S skupno kar 319 doseženimi točkami 20-letni Slovenec zaseda tudi vrh lestvice odbojkarjev z največ zbranimi točkami. Možič je na tekmi proti Padovi sicer napadal s 56-odstotno uspešnostjo in vknjižil 22 točk, pet jih je dodal s servisom, tri z blokom. Tekma Serie A med Piacenzo Tončka Šterna in Perugio je bila zaradi okužb z novim koronavirusom prestavljena.

V Turčiji se je Saša Planinšec veselila še ene zmage, ki je njen Galatasaray utrdila na petem mestu prvenstvene lestvice. K zmagi z 2:3 v gosteh pri Kuzeyboru je naša blokerka, ki je zopet igrala na visoki ravni, prispevala kar 14 točk, od tega osem z napadom (62-odstotna uspešnost) in šest z blokom. V francoskem prvenstvu je priložnost za dokazovanje zelo dobro izkoristila Eva Zatkovič, ki je v dresu Cannesa prvič odigrala celotno prvenstveno srečanje – pred tem namreč ni dobila veliko možnosti za igro. Cannes je slavil v gosteh pri France Avenirju 2024, naša reprezentantka pa je v statistiko vpisala 18 točk, od tega 15 z napadom (48-odstotna uspešnost), in je bila tudi daleč najboljša posameznica obračuna. Gregor Ropret je s Cambraiem gostoval pri Montpellierju in se domov vrnil s porazom s 3:0. Naš podajalec, ki je odigral celoten obračun, je zaradi uspešnih varanj v statistiko vpisal dve točki. Vandoeuvre Nancy Nike Markovič in Mojce Pene srečanja z Le Cannetom ni odigral. Tudi tekma 14. kroga ruskega prvenstva med Neftyanikom in Zenitom St. Peterburgom Tineta Urnauta je bila prestavljena.

V Grčiji so bili na delu vsi trije naši reprezentanti. Sašo Štalekar se je s Panathinaikosom veselil domače zmage s 3:1 proti ekipi Filippos Veroias. Tekmece je z blokom zaustavil kar devetkrat in je trenutno tudi drugi najboljši bloker grškega prvenstva, izkupičku pa je dodal še dve točki z napadom. V slovenskem dvoboju je bil uspešnejši Žiga Štern, ki je s Foinikasom v gosteh z 2:3 slavil nad Olympiakosom Alena Pajenka. Pajenk je bil sicer znova odličen, nanizal je kar 16 točk, od tega 11 z napadom (85-odstotna uspešnost) in štiri z blokom, Štern pa je bil s 17 točkami, od katerih jih je 15 dosegel z napadom (ob 62-odstotni uspešnosti), najprodornejši odbojkar Foinikasa.