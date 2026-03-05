Pajenk: Fener je res izjemna ekipa

Ljubljančani po tretjem mestu v skupinskem delu lige prvakov evropsko pot nadaljujejo v po kakovosti drugem evropskem tekmovanju, ovira pa ne bo nič kaj manjša. Fenerbahče je ambiciozna ekipa, kot poudarjajo v taboru Ljubljančanov, varovanci črnogorskega stratega Igorja Kolakovića pa bodo morali paziti predvsem na številna uveljavljena imena, kot so Fabian Drzyzga, Adis Lugumdžija, Earvin Ngapeth, Luka Marttila in Barthelemy Chinenyeze.

Serijski slovenski prvak se je v skupinskem delu lige prvakov že srečal s turško ekipo, proti Ziraatu iz Ankare je dvakrat izgubil z 0:3 v nizih. Medtem ko je Ziraat na vrhu močnega turškega prvenstva, gre Fenerbahčeju slabše, saj je šele šesti. Odbojkar ACH Volleyja Alen Pajenk se lahko pohvali, da je na športni poti nosil dres tako Fenerbahčeja, kot tudi slovenskih prvakov.

Alen Pajenk FOTO: Luka Kotnik

"Fenerbahče je res izjemna zasedba. Osebno veliko raje igram proti zelo kakovostnim moštvom, med katere zanesljivo sodi tudi Fener. Dejstvo je, Liga prvakov je za letošnjo sezono resnično zaključena zgodba, a Fenerbahče je po imenih in zvezdniški zasedbi zanesljivo zasedba, ki sodi med evropsko elito," je o tekmecu, ki gostuje v Tivoliju, povedal izkušeni srednji bloker Alen Pajenk.