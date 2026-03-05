Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Odbojka

Pajenk: Fener je res izjemna ekipa

Ljubljana, 05. 03. 2026 11.30 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J. M.F. STA
Alen Pajenk, Tonček Štern in Tine Urnaut

Odbojkarji ACH Volleyja bodo ob 19.50 odigrali prvo četrtfinalno tekmo evropskega pokala Cev. Tekmec bo ambiciozni turški Fenerbahče, ki v Ljubljano prihaja v vlogi favorita. Povratna tekma bo čez teden dni v Istanbulu. Prenos Kanal A in VOYO.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: ACH Volley v pričakovanju turškega Fenerbahceja
    02:16
    Iz 24UR: ACH Volley v pričakovanju turškega Fenerbahceja
  • Kako pomembno je, kdo sedi na tribuni?
    00:32
    Kako pomembno je, kdo sedi na tribuni?
  • POPkast z Alenom Pajenkom in Jasminom Čuturićem
    41:03
    POPkast z Alenom Pajenkom in Jasminom Čuturićem

 

Ljubljančani po tretjem mestu v skupinskem delu lige prvakov evropsko pot nadaljujejo v po kakovosti drugem evropskem tekmovanju, ovira pa ne bo nič kaj manjša. Fenerbahče je ambiciozna ekipa, kot poudarjajo v taboru Ljubljančanov, varovanci črnogorskega stratega Igorja Kolakovića pa bodo morali paziti predvsem na številna uveljavljena imena, kot so Fabian Drzyzga, Adis Lugumdžija, Earvin Ngapeth, Luka Marttila in Barthelemy Chinenyeze.

Preberi še Urnaut: Storili bomo vse, da izločimo veliki Fenerbahče

Serijski slovenski prvak se je v skupinskem delu lige prvakov že srečal s turško ekipo, proti Ziraatu iz Ankare je dvakrat izgubil z 0:3 v nizih. Medtem ko je Ziraat na vrhu močnega turškega prvenstva, gre Fenerbahčeju slabše, saj je šele šesti. Odbojkar ACH Volleyja Alen Pajenk se lahko pohvali, da je na športni poti nosil dres tako Fenerbahčeja, kot tudi slovenskih prvakov. 

Alen Pajenk
Alen Pajenk
FOTO: Luka Kotnik

"Fenerbahče je res izjemna zasedba. Osebno veliko raje igram proti zelo kakovostnim moštvom, med katere zanesljivo sodi tudi Fener. Dejstvo je, Liga prvakov je za letošnjo sezono resnično zaključena zgodba, a Fenerbahče je po imenih in zvezdniški zasedbi zanesljivo zasedba, ki sodi med evropsko elito," je o tekmecu, ki gostuje v Tivoliju, povedal izkušeni srednji bloker Alen Pajenk.

Četrtfinale pokala CEV: ACH Volley - Fenerbahče
Četrtfinale pokala CEV: ACH Volley - Fenerbahče
FOTO: 24ur.com
odbojka ach cev fenerbahče

Urnaut: Storili bomo vse, da izločimo veliki Fenerbahče

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Družina Hajdi obtičala na La Gomeri: Zapleti na potovanju
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Tako čudovito ime je za hčerko izbrala znana Slovenka
Tako čudovito ime je za hčerko izbrala znana Slovenka
zadovoljna
Portal
Razšla sta se po osemletni romanci, zdaj je v objem ujel novo zvezdo
Dnevni horoskop: Ribe bodo romantične, tehtnice čaka sprememba videza
Dnevni horoskop: Ribe bodo romantične, tehtnice čaka sprememba videza
Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi
Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi
Na dogodku se je pojavila kar v spodnjicah
Na dogodku se je pojavila kar v spodnjicah
vizita
Portal
Najbolj učinkovit način za znižanje hormona stresa: zakaj je prav hoja ključ do ravnovesja
Zaradi hude bakterijske okužbe izgubila roke in noge
Zaradi hude bakterijske okužbe izgubila roke in noge
5 živil, ki jih je dobro jesti pred spanjem za boljši počitek
5 živil, ki jih je dobro jesti pred spanjem za boljši počitek
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
cekin
Portal
Pustila študij in zgradila posel – njene izdelke obožuje tudi Gigi Hadid
Rekordne plače v novi sezoni Formule 1
Rekordne plače v novi sezoni Formule 1
Nižje cene na otroškem oddelku
Nižje cene na otroškem oddelku
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
moskisvet
Portal
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Formula 1: Kviz za prave F1 navdušence
Formula 1: Kviz za prave F1 navdušence
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
dominvrt
Portal
Mušice v sobnih rastlinah: učinkovit trik z vžigalicami in preventiva
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Vrt brez truda: rastline, ki uspevajo tudi, če nimate časa za zalivanje
Vrt brez truda: rastline, ki uspevajo tudi, če nimate časa za zalivanje
okusno
Portal
Najbolj priljubljena sestavina pomladi
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli
Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli
voyo
Portal
Tom Clancy: Brez obžalovanja
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551