Odbojkarski legionarji: Pajenk navdušil s 13 točkami v francoskem prvenstvu

Slovenski reprezentanti in reprezentantke so v preteklem tednu v prvenstvih po vsej Evropi odigrali vrsto tekem in se znova dokazali z dobrimi predstavami. V Franciji je bil odličen Alen Pajenk, v Italiji sta se zopet še posebej izkazala Jani Kovačič in Tonček Štern.

V francoski prvi ligiAlen Pajenk s Poitiersom ni nadaljeval niza zmag, od njegovega moštva je bil tokrat uspešnejši Tours, se je pa reprezentančni srednji bloker izkazal z odlično predstavo in kar 13 točkami. Štiri je dosegel z začetnim udarcem, ob 69-odstotnem izkoristku pa jih je še devet prispeval z napadom. V Turčiji se je nove zmage veselila Lana Ščuka, ki je z Yesilyurtom odpravila Beylikduzu Ihtisas. Naša sprejemalka je dosegla dve točki (14-odstotna prodornost v napadu) in se izkazala s 40-odstotnim idealnim sprejemom. Ilbank Eve Mori je pričakovano izgubil s Fenerbahčejem, naša podajalka tokrat ni igrala. Na Madžarskem, kjer v letošnji sezoni igrajo tri slovenske odbojkarice, je vodilno moštvo lige sTino Grudina prišlo do nove zmage. BRSE je, tudi s prispevkom naše blokerke, ki je vknjižila sedem točk, štiri z napadom in tri z blokom, brez težav premagal Szent Benedek RA. V slovenskem obračunu med Saro Najdič in Mojco Pene je, kot piše na uradni spletni strani OZS, bila uspešnejša naša reprezentančna podajalka, ki je znova zelo dobro razigravala svoje soigralke pri Fatum Nyiregyhazi, na drugi strani mreže pa je bila pri DVTK-ju s sedmimi točkami ob 32-odstotenem napadu in s 57-odstotnim sprejemom najbolj razpoložena Mojca Pene. V poljskem prvenstvu je Asseco Resovia Alberta Giulianija in Klemna Čebulja v minulem tednu odigrala dve srečanji. Na prvem je z 0:3 klonila proti Zaksi, na drugem pa se je veselila zmage z 1:3 na gostovanju pri Vervi iz Varšave. Čebulj je na prvi tekmi ob 44-odstotni učinkovitosti v napadu dosegel sedem točk, pri sprejemu je zabeležil 44-odstotno natančnost. Reprezentančni sprejemalec je na drugi tekmi vknjižil štiri točke (31-odstoten izkoristek v napadu), na sprejemu je bil 56-odstoten. Slovenski selektor Alessandro Chiappinije z DPD Legionovio s 3:2 vknjižil novo zmago v ženskem delu prvenstva, tokrat nad Bielsko-Bialo, Žana Zdovc Sporer tokrat ni dobila priložnosti za igro. V Nemčiji Friedrichshafen Dejana Vinčića obračuna proti Giesnu še ni odigral, je pa zato Potsdam Darje Eržen , kot piše na uradni spletni strani OZS, prišel do nove zmage, tokrat nad USC Muenstrom. Slovenska korektorica na priložnost za dokazovanje še čaka. V Grčiji še naprej dobro kaže Foinikasu Žige Šterna, ki je med tednom prišel do nove zmage in ostaja nepremagljiv. Ob prepričljivi zmagi s 3:0 v gosteh pri O.F.I.-ju je trener našemu sprejemalcu namenil počitek, druga tekma minulega tedna proti Filippos Veroiasu pa je bila prestavljena.