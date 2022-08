Pajenk: Nikoli nismo tako dolgo trenirali, a nihče se ne pritožuje

Da že vsi nestrpno odštevamo dneve do domačega svetovnega odbojkarskega prvenstva, ne gre posebej poudarjati. Toda najbolj nestrpni so zagotovo naši fantje. "Ja, ne vem, počutje je boljše. Se le približuje tista prva tekma. Se čuti malo napetosti, to je dobro, ker igra je že na zelo visokem nivoju. Čuti se tudi že tista borbenost, ki bi jo radi prikazali že na prvi tekmi – torej borba za vsako žogo in ne podarjati lahkih žog nasprotniku," pove Alen Pajenk. Da se fantje na dogodek dobro pripravljajo, nam je zagotovo jasno, toda zdi se, da so tokrat nalogo vzeli še resneje kot sicer. "Ja, treningi gredo tudi že čez dve uri in pol. In ja, že to, da gredo toliko obširno, je zelo dobrodošlo, kajti nihče se ne pritožuje in nikoli nismo tako dolgo trenirali, in res je zelo pozitivno vzdušje." Glede nasprotnikov za zdaj še ne razmišljajo preveč. "Ja, poudarek je predvsem na naši igri, je pa tudi selektor že naredil dva sestanka in prikazal, kar želi prikazati – na videu, kar se bo delalo na analizi. Moram reči, da je kar obširno in bo res treba čimprej to osvojiti, da ko se bo začelo zares, bomo tisti najboljši, pripravljeni," še doda.