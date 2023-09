Pajenk o vlogi Vinčića: Dejan je znova pokazal, kako velik človek je

Za dobročutnim Štajercem je odlično evropsko prvenstvo v Varni in nato v samem zaključku še v Rimu. Ta 37-letnik je v blokerskem paru z nekaj let mlajšim Janom Kozamernikom v večini predstavljal težko premostljivo oviro, ko pa je bilo treba silovito ali pa z občutkom poslati žogo na tekmečevo stran igrišča, se Alen ni obotavljal niti sekundo. Tekmo za tretje mesto proti Franciji je doživel podobno kot ostali reprezentančni kolegi – intenzivno, nabito s čustvi, tako na kot ob igrišču.

"Kljub temu, da smo že imeli visoko vodstvo z 2:0 v nizih, smo nekako pričakovali, da bodo Francozi udarili nazaj. Tudi ko nam nič ni šlo od rok, smo se znali umiriti in priti na igrišče energijsko prenovljeni, sveži. Najpomembneje je bilo v ključnih trenutkih ohraniti mirno kri in potrpežljivo počakati na pravočasno zaključevanje akcij. Osebno sem zelo vesel, da smo uspeli ugnati tako kakovostno reprezentanco, kot je Francija," je našemu novinarskemu kolegu Maticu Flajšmanu v drobovju dvorane Pallasport v Rimu uvodoma zaupal vselej dobro razpoložen Alen Pajenk.

O vlogi dolgoletnega prijatelja in enega ključnih mož pri vseh dozdajšnjih reprezentančnih uspehih Dejana Vinčića, priljubljeni "Pajči", kot ga kličejo njegovi najbližji, ni želel izgubljati odvečnih besed. "Dejan v resnici nikoli ni manjkal, namreč on je nepogrešljivi člen te reprezentance. Vesel sem, da je prišel in nam pomagal, pa četudi je šlo za samo eno tekmo. Glede na stanje, v katerem smo se znašli po nesrečni poškodbi Gregorja Ropreta, sem izredno ponosen, da je Dejan uspel v tako kratkem času priti v Rim in odigrati eno ključnih vlog na poti do bronaste medalje. Njegov doprinos k novemu izjemnemu uspehu naše izbrane vrste je neprecenljiv," je na dušo vrstnika vnovič popihal Pajenk in pristavil:

"Na koncu, ko potegnemo črto, je naša medalja popolnoma zaslužena. Ne le priigrali, temveč prigarali smo si jo. Skozi celoten turnir smo bolj ali manj kazali všečne in konstantno dobre predstave. Dobro, nekaj težav smo imeli na tekmi osmine finala proti Turčiji, a tudi tu se je pokazal naš zmagovalni značaj, ker se kljub visokemu zaostanku nismo predali. To je nova kakovost tega reprezentančnega rodu. Ponosen sem na vse."