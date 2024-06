Pajenk: Dobrodošlo je, da smo zmagali s 3:0 in osvojili vse možne točke

Slovenski odbojkarji so uspešno začeli tudi drugi turnir Lige narodov v Fukuoki. Peta ekipa, ki jim je morala v ligi priznati premoč, je bila Turčija, varovanci Gheorgheja Cretuja so jo premagali s 3:0 in z izkupičkom petih zmag na petih tekmah vsaj začasno prevzeli vodstvo na lestvici.

Slovenski odbojkarji nadaljujejo zmagovalni niz v Ligi narodov in so s tekme v tekmo bližje nastopu na olimpijskih igrah. Na svoji peti tekmi so še petič zmagali, prvič na drugem turnirju lige v Fukuoki. Žrtev je bila Turčija (3:0), ekipa, ki jih na pomembnejših tekmah še nikoli ni premagala, izgubila je tudi vse štiri tekme prvega turnirja v domači Antalyi, tako da ni bilo težko določiti, kdo je bil pred začetkom favorit.

Alen Pajenk FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Bila je težka tekma. To smo tudi pričakovali, torej trdo tekmo in motiviranega nasprotnika, ki se bori za vsako žogo. Naša energija na igrišču je bila dobra, prav tako tudi na drugi strani mreže, ampak na koncu je bilo spet vse odvisno od nas. Tekmecem smo dali nekaj majhnih daril, še posebej v prvem nizu in tudi v drugem. A tudi to nam pomaga, da postajamo močnejši in da naredimo korake naprej ter se tudi tako pripravimo na naslednjo tekmo proti Brazilcem," je bil po uvodni zmagi na Japonskem izčrpen selektor Slovenije Gheorghe Cretu.

Klemen Čebulj FOTO: OZS icon-expand

"Danes smo se borili od prve točke naprej. Mogoče naša kakovost ni bila na taki ravni, kot bi si želeli, ampak nam tudi Turki tega niso dopustili. Imajo kakovostno reprezentanco, in čeprav jim je manjkal prvi podajalec, so se borili od prve do zadnje točke. Ko smo malo bolj pritisnili s servisom, nam je bilo precej lažje. Pomembno je, da smo zmagali s 3:0, ker vemo, da če bi izgubili, bi s tem izgubili tudi veliko točk. Dobili smo sicer minimalne, vendar tudi to šteje za pot do olimpijskih iger," je dejal prosti igralec Slovenije Jani Kovačič.

"Danes smo zmagali to prvo tekmo in ne glede na to, da smo že igrali turnir v Turčiji, smo s tem nekako spet prebili led. Zmaga je zelo pomembna, saj so točke tisto, kar za nas trenutno največ šteje. Zelo dobrodošlo je, da smo zmagali s 3:0 in osvojili vse možne točke," pa je povedal Alen Pajenk.