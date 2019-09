Pajenk po veličastni zmagi nad Rusijo: Naj zdaj pride, kdor želi!

"V polfinalu smo, kar je bila ena od naših glavnih želja pred začetkom prvenstva. To veliko zmago proti mogočni Rusiji posvečam naši izjemni publiki, ki je bila še enkrat več naš sedmi igralec z veliko začetnico," je le nekaj trenutkov po neverjetni predstavi in četrtfinalni zmagi nad Rusijo v mikrofon novinarskega kolega Matica Flajšamana povedal najizkušenejši član slovenske odbojkarske izbrane vrste Mitja Gasparini , ki sicer ni mogel skriti velikega zadovoljstva, a je v isti sapi poudaril, da naše sijajne odbojkarje v naslednjih dveh dneh čaka podrobna priprava na morebiti še pomembnejši obračun s Poljaki, ki bo usmeril slovenske možnosti v boju za osvojitev želene kolajne.





"Naša igra raste iz tekme v tekmo. Ko imaš v svojih vrstah večje število razpoloženih igralcev, potem je lažje razviti igro. Veseli smo te zmage, Rusi so padli, zdaj pa so na vrsti Poljaki,"je še dodal priljubljeni "Gaspa". Ob Gaspariniju se je zmagovito smehljal Alen Pajenk, ki je z izjemnimi napadalnimi zaključki spravljal v obup ruski blok, po veliki zmagi pa je priznal: "To je neverjeten uspeh vseh nas, ki smo v zadnjih štirih mesecih garali za ta trenutek. Toda že v četrtek nas čaka nova bitka za še nekaj večjega. Želimo si storiti še ta en korak naprej, ob tako fantastični publiki bo le-ta malce lažje dosegljiv, čeprav se zavedamo kakovosti poljske reprezentance," je pristavil, kot bi dejal naš legendarni komentator Ervin Čurlič, priljubljeni "Pajči".