Kot je pred odhodom iz slovenske prestolnice poudaril najizkušenejši član ACH Volleyja, 40-letni Alen Pajenk, bo na prvi tekmi najpomembneje ohraniti mirne glave, predvsem v trenutkih, ko ne bo vse teklo po načrtih. "Na tekmi z Nizozemci smo še enkrat več videli, da stvari niso samoumevne, in da se je potrebno v evropskih tekmovanjih za vsako točko še kako potruditi," je uvodoma dejal odlični srednji bloker ACH-ja in nadaljeval: "Zdaj je pred nami nov izziv, ki bo še težji, vendar se ga veselimo in verjamemo, da bomo z našo najboljšo igro prišli do zmage že v gosteh. Podobnih napak, kot smo jih počeli proti Orionu, si v Bakuju ne bomo smeli privoščiti."

Odlični korektor ACH-ja Tonček Štern je bil eden ključnih mož ob zmagi Ljubljančanov na zadnji tekmi proti nizozemskemu Orionu. FOTO: Luka Kotnik

Zmerni optimizem pred današnjim zgodnjepopoldanskim obračunom (prenos ob 14.50 na Kanalu A in VOYO) ne bo odveč, saj so odbojkarji Bakuja vse prej kot naiven tekmec, česar se zaveda tudi izkušeni črnogorski strokovnjak na ljubljanski klopi. "Tekma z Nizozemci nam je dala vedeti, da moramo biti v evropskih tekmovanjih vseskozi na 100-odstotni ravni in maksimalno motivirani. Smo v izločilnem, zadnjem kvalifikacijskem krogu, v katerem nam uspeh prinaša skupinski del Lige prvakov, kar je bil naš osnovni cilj na začetku sezone," je pred potjo v azerbajdžansko prestolnico povedal strateg serijskih slovenskih državnih prvakov Igor Kolaković.

Srednji bloker Alen Pajenk (skrajno desno s številko 2) verjame, da si lahko ACH Volley že na prvi tekmi z morebitno zmago nad Bakujem zagotovi tako rezultatsko kot psihološko prednost. FOTO: ACH Volley Ljubljana

"Ekipa Bakuja je že v drugem krogu uprizorila preobrat v gosteh in se pokazala za nepopustljivega nasprotnika. Pokazati moramo svojo najboljšo igro in verjamem, da se bomo iz Azerbajdžana vrnili z ugodnim izhodiščem," je še dodal Kolaković. V svojih vrstah ima prvak Azerbajdžana nekaj odličnih igralcev in reprezentantov različnih držav. Na zadnji tekmi v Lizboni so bili najbolj učinkoviti Kubanci Lazaro Almora Nunez (22 točk), Luis Reyes Rodriguez (20) in Luis Estrada (6), Čeh Daniel Čech (13), Srb Aleksa Polomac (11) ter Danec Tobias Kjaer (8).

V igri ACH-ja bo veliko odvisno tudi od Roka Bračka, ki napreduje z velikimi koraki. FOTO: Luka Kotnik

V zasedbi ACH-ja omembe vrednih težav s poškodbami ni. Na pot so se odpravili vsi igralci razen dalj časa poškodovanega Tineta Urnauta. Minuli konec tedna so oranžni zmaji v domačem prvenstvu po pričakovanjih s 3:0 premagali Špan Brezovico in zabeležili še četrto zaporedno zmago, trener Kolaković pa je nekatere ključne igralce pred pomembnim evropskim gostovanjem odpočil.

Kvalifikacije za Ligo prvakov, 3. krog, prva tekma (prenos na Kanalu A in VOYO, 14.50):

Baku - ACH Volley -:- (-:-, -:-, -:-, -:-, -:-)