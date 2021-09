Pajenk pred Hrvati: Če bomo mi 'ta pravi', se nimamo česa bati

"Prijateljska tekma je čisto nekaj drugega kot pa tiste tekme, ko gre zares. Tu mislim, da bodo Hrvati še močnejši. Tudi v skupini so zelo dobro igrali. A če bo mi tisti 'ta pravi', kot smo bili proti Bolgarom in Belorusom, se nimamo česa bati," je pred ponedeljkovim spopadom (prenos na Kanalu A in VOYO) osmine finala evropskega prvenstva v odbojki poudaril slovenski bloker Alen Pajenk. Z njim smo se pogovarjali na enem od treningov v Ostravi.