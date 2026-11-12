Pajenk: Prostora za napake ni, Orion mora pasti še drugič

V ljubljanskem taboru se zavedajo, da prostora za napake ni. Kljub rezultatsko prepričljivi zmagi pred tednom dni - ACH Volley je na Nizozemskem slavil brez izgubljenega niza (3:0) - črnogorski strokovnjak na klopi serijskega slovenskega odbojkarskega prvaka Igor Kolaković svari pred pastmi, ki bi njegove varovance lahko ujele na levi nogi. "Če jim dovoliš, so zelo neugodna ekipa. Mi bomo morali izboljšati določene stvari v naši igri in nato s pomočjo zveste publike skušali najti pot do čim hitrejše zmage," pred nocojšnjim povratnim obračunom drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov razmišlja izkušeni strokovnjak na začasnem delu v Ljubljani.

Podobno razmišlja prekaljeni, 40-letni srednji bloker Alen Pajenk, ki se zaveda, da sta za napredovanje v zadnji kvalifikacijski krog potrebni dve zmagi. "Zagotovo bo letos težje, saj ni več pravila, da je ob dveh osvojenih nizih konec obračuna. Mislim, da je prav tako, da imajo dvoboji tistih, ki ima drugo tekmo doma, drugačno težo. Mora se igrati do konca, saj vemo, da se potem ob tistih dveh nizih pomen tekme izgubi. Živci bodo na preizkušnji, a tega smo že vajeni in ne pričakujem težav," je prepričan Pajenk. "Na prvi tekmi na Nizozemskem smo naredili preveč lastnih napak. Če jih spravimo na minimum, bodo možnosti za uspeh bistveno večje. Verjamem, da lahko odigramo veliko bolje kot na prvi tekmi," dodaja Pajenk. Tudi prosti igralec Jani Kovačič se zaveda, da zasedba Oriona ni niti malo naivna ekipa.

"Ne nazadnje so to dokazali že na prvi tekmi. Dokler nismo prišli na svojo raven, so nam povzročali težave. Čeprav igramo pred našimi navijači, ne pomeni, da bodo vnaprej slekli hlače. Prednost je na naši strani, a to moramo potrditi še na igrišču," na dan tekme z nizozemskimi odbojkarji razmišlja 33-letni Kovačič.

Kvalifikacije za Ligo prvakov, drugi krog, povratna tekma, izid:

ACH Volley - Orion Stars -:- (-:-, -:-, -:-, -:-, -:-) /3:0/* Opomba* - izid prve tekme