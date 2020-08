Pajenk prvič v Franciji: Ponudbe so deževale, a nobena ni bila na ravni Poitevine

Prihod slovenskega reprezentantaAlena Pajenka, ki bo že peta in hkrati tudi najpomembnejša okrepitev francoskega kluba, je najavil kar trener Poitevina, Brice Donat in ob tem poudaril, da je nakup Pajenka za klub izjemnega pomena. "Za nami so dolga pogajanja in ponosen sem, da nam je uspelo. Potrpežljivost in trma sta se nam obrestovala. V običajnih razmerah si tega odličnega odbojkarja ne bi mogli privoščiti, a nam je kriza zaradi koronavirusa to omogočila. Imamo mlado ekipo, katere starost v povprečju ne presega 23 let in mislim, da nam bodo Pajenkove izkušnje prišle zelo prav. Zares gre za profil igralca, ki sem si ga želel in ga tudi iskal," je bil po podpisu pogodbe zadovoljen Donat. S selitvijo v Francijo je zadovoljen tudi Pajenk, ki je zadnji dve sezoni preživel na Poljskem, pri Cerrad Czarni Radomu, pred tem pa je igral za italijansko Verono, turški Fenerbahče in poljski Jastrzebski Weigel. medtem ko je profesionalno pot, ki ga je iz ACH Volleyja vodila v Verono in nato še v Macerato, začel leta 2010. "Ponudbe so prihajale, a nobena ni bila na ravni, kakršno bi si želel, nato pa so se oglasili iz Poitevina. Pred mano je zdaj nov cilj, nova država. V Franciji še nisem igral in moje želje so, da se predstavim v čim boljši luči tudi v tem prvenstvu, da si me zapomnijo. Klubski cilji so dokaj visoki, želimo si medaljo. Za zdaj še nisem bil veliko v stiku s klubom, a je jasno, da želimo seči precej visoko," je za uradno spletno stran OZS povedal izkušeni slovenski reprezentant.

V francoskem prvenstvu bomo ob Pajenku spremljali še nekdanjega člana izbrane vrste Danijela Konciljo, ki bo še drugo sezono zapored igral za AC Cannes.