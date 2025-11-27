Svetli način
Pajenk: Radnički bo naredil vse, da nam zagreni življenje

Ljubljana, 27. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Pred odbojkarji ACH Volleyja je le še zadnji korak v boju za uvrstitev v skupinski del elitne odbojkarske Lige prvakov. Po prepričljivi zmagi v Kragujevcu na prvi tekmi zadnjega kvalifikacijskega kroga proti tamkajšnjemu Radničkemu s 3:0 v nizih morajo varovanci Igorja Kolakovića za potrditev preboja med elito na nocojšnjem povratnem obračunu v hali Tivoli (prenos na Kanalu A in VOYO od 19.50 naprej) osvojiti dva niza.

Povratno tekmo zadnjega kvalifikacijskega kroga za Ligo prvakov med ACH Volleyjem in Radničkim iz Kragujevca bosta za vas v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO od 19.50 naprej pospremila naš komentator Matic Flajšman in njegov strokovni sodelavec Jasmin Čuturić.   

V ljubljanskem taboru se zavedajo, da srbski odbojkarski državni prvak ni pripotoval v Ljubljano z belo zastavo. Radnički bo gotovo naredil vse, da varovancem trenerja Igorja Kolakovića pokvari zabavo.

"Popolnoma drugače in bistveno boljše je biti v tako odličnem položaju pred povratno tekmo, kot smo pa bili pred tekmo z Romuni. Zavedamo se, da se tudi ekipa Radničkega še ni predala in bo poskusila narediti vse, da nam zagreni življenje. Po zmagi v domačem prvenstvu smo imeli dovolj časa za kvaliteten trening in pripravo na nasprotnika. Vzdušje v ekipi je odlično, vsi že komaj čakamo polne tivolske tribune in tekmo, ki nam v primeru uspeha prinaša nastopanje v Ligi prvakov," je optimističen in v isti sapi previden izjemni bloker Alen Pajenk.

Odbojkarji ACH Volleyja verjamejo v uspeh proti Radničkemu iz Kragujevca.
Odbojkarji ACH Volleyja verjamejo v uspeh proti Radničkemu iz Kragujevca. FOTO: Damjan Žibert

Ravno od izkušenejših posameznikov, ki so se pred letošnjo sezono po več letih (uspešnega) igranja v tujini vrnili v slovensko prestolnico, se pričakuje, da bodo, če bo to potrebno, prevzeli največji del bremena na svoja ramena. 

"Našo igro moramo graditi točko po točko. Že samo s kakovostnim začetnim udarcem bi najverjetneje opravili polovico dela. Ekipo Radničkega spoštujemo, vemo, od kod pretijo največje nevarnosti in upam, da smo se iz minulih kvalfikacijskih tekem česa naučili," pa pravi kapetan Tine Urnaut, ki se je po večmesečni odsotnosti uspešno vrnil v igralski kader ACH Volleyja.

