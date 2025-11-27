Pajenk: Radnički bo naredil vse, da nam zagreni življenje

Povratno tekmo zadnjega kvalifikacijskega kroga za Ligo prvakov med ACH Volleyjem in Radničkim iz Kragujevca bosta za vas v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO od 19.50 naprej pospremila naš komentator Matic Flajšman in njegov strokovni sodelavec Jasmin Čuturić.

V ljubljanskem taboru se zavedajo, da srbski odbojkarski državni prvak ni pripotoval v Ljubljano z belo zastavo. Radnički bo gotovo naredil vse, da varovancem trenerja Igorja Kolakovića pokvari zabavo.

"Popolnoma drugače in bistveno boljše je biti v tako odličnem položaju pred povratno tekmo, kot smo pa bili pred tekmo z Romuni. Zavedamo se, da se tudi ekipa Radničkega še ni predala in bo poskusila narediti vse, da nam zagreni življenje. Po zmagi v domačem prvenstvu smo imeli dovolj časa za kvaliteten trening in pripravo na nasprotnika. Vzdušje v ekipi je odlično, vsi že komaj čakamo polne tivolske tribune in tekmo, ki nam v primeru uspeha prinaša nastopanje v Ligi prvakov," je optimističen in v isti sapi previden izjemni bloker Alen Pajenk.