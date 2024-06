Pajenk: Veselimo se prve tekme, zagotovo bodo vsi prišli na svoj račun

Le še nekaj ur nas loči do začetka tretjega turnirja elitne Lige narodov, ki se bo odvijal tudi v Sloveniji, natančneje v ljubljanskih Stožicah. Vsi ljubitelji odbojke bodo imeli znova priložnost videti svetovne odbojkarske velesile, med katere spada tudi naša reprezentanca. Slednji bodo prvo tekmo igrali že v torek proti vedno nevarni Argentini. Tekma, ki bi tudi uradno lahko potrdila potovanje odbojkarjev na poletne olimpijske igre v Pariz, bo seveda prinesla še mnogo več. Predvsem veliko čustev, za katere bodo zagotovo poskrbeli slovenski navijači in polna dvorana. Vse tekme si boste lahko ogledali tudi na Kanalu A, začetek ob 20. uri.

"Vsi smo že od začetka čakali ta domači turnir. Iskali smo tudi čim boljše izhodišče, kar nam je nekako uspelo. Sedem zmag na dveh turnirjih. In sedaj igrati doma v teh čudovitih Stožicah pred našimi navijači, že sedaj mi gredo kocine pokonci. Veselimo se te torkove prve tekme in verjamem, da bodo vsi prišli na svoj račun," zagotavlja slovenski reprezentant Alen Pajenk. "Pred vsako tekmo gremo na zmago, ne glede na to, kdo je na drugi strani. Gledamo na svojo igro, šele nato pa je čas tudi za taktiko, glede na nasprotnika. Še en zelo težek turnir je pred nami, štirje zelo kakovostni nasprotniki. Vsi mi smo še vedno v boju za tisto tako želeno olimpijsko vstopnico. Mislim, da bodo tekme zares na vrhuncu," še doda.

"Že odkar smo stopili prvič v Stožice, smo se spet počutili kot doma. Vsi se neizmerno veselimo teh domačih tekem, igrati pred našo publiko nam vedno da dodatno energijo, tako da pred nami je zares lepa stvar. Argentina je sicer precej neugoden nasprotnik, igrajo zelo podobno odbojko, kot je naša. Treba jih bo oddaljiti od mreže, ker imajo enega najboljših podajačev na svetu (Luciano De Cecco, op. p.) in to bo po mojem mnenju kar naredilo razliko. Sem so prišli, da se tudi oni zacementirajo za OI, mislim, da nas čaka ena lepa tekma, in prikazati bomo morali dobro predstavo," pa pove Jan Kozamernik.

Liga narodov v Stožicah FOTO: OZS icon-expand