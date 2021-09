Pajenk: Težko je zbrati misli po takšnem porazu

Tako v polfinalu proti Poljski kot tudi v finalnem obračunu z Italijo je bil Alen Pajenk eden od najboljših slovenskih reprezentantov na igrišču Spodek Arene. Ne le z odličnim odstotkom uspešno izpeljanih napadov, temveč je z odličnim blokom v obrambi prispeval levji delež k novemu vrhunskemu rezultatskemu dosežku slovenske reprezentance na enem od največjih tekmovanj.

"Težko je karkoli pametnega povedati v teh trenutkih. Verjetno je bila to naša najboljša igra v finalu po porazih v Sofiji in Parizu. A očitno še ne dovolj dobra za kaj več od srebrne medalje," je z resnim izrazom na obrazu uvodoma dejal Pajenk in nadaljeval: "Imeli smo svoje priložnosti, da tekmo zaključimo že v četrtem nizu, toda Italija je imela pripravljen dober odgovor. Pokazalo se je, da mladost ni njihova slabost, temveč prednost. Italija ima odlično reprezentanco, kar je dokazala z brezhibno odigranim turnirjem," je realno oceno podal izkušeni slovenski reprezentant. Pajenk je na vprašanje, ali je prisotnega kaj grenkega priokusa, odgovoril: "Seveda. Kot sem že dejal, ni lahko zbrati misli po tako bolečem porazu. Želeli smo v tretje finalu visoko v zrak dvigniti lovoriko za najboljšega v Evropi. Žal se tudi tokrat ni izšlo. Treba bo analizirati napake iz tega finala in se že obrniti k izzivom v prihodnje," je naznanil nadaljevanje slovenske odbojkarske pravljice in zaključil: