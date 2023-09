Alen Pajenk: Gremo po medaljo!

Slovenski odbojkarji so znova dokazali, da spadajo v sam vrh svetovne odbojke. Tudi na letošnjem evropskem prvenstvu so se prebili v zaključno četverico tega tekmovanja, ki bo potekala v Rimu. Svojega nasprotnika bodo Slovenci dobili v torek, čaka pa jih zmagovalec obračuna med Poljsko in Srbijo. "Ja, znova se bomo borili za medaljo, odhajamo v Rim. To je bila nekako tudi tista prva želja. Ne glede na vse, bila je zelo težka tekma. Ogromno moči smo že porabili proti Turkom, in ja, znova zbrati toliko moči po le dnevu premora za četrtfinale, za igro za polfinale, je zelo težko, ampak dali smo tisti maksimum. V igri se je enostavno videla naša utrujenost, ker smo naredili preveč napak, ki jih drugače ne delamo. Sedaj pa v Rim, malo počitka in potem naprej," po tekmi pojasnjuje Alen Pajenk.