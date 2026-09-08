Pajenk: Želja je medalja, a gremo tekmo po tekmo

Slovenski odbojkarji že nestrpno pričakujejo začetek evropskega prvenstva. Po dolgem obdobju priprav si želijo predvsem prve tekme, ki bo pokazala, kje trenutno stojijo.

"Komaj čakamo prvo tekmo, da se nekako znebimo teh treningov. Mislim, da je ekipa tam, kjer bi morala biti, in upam, da bomo evropsko prvenstvo začeli tako, kot je treba, brez kakšne nepotrebne panike," je pred začetkom tekmovanja dejal Alen Pajenk.

Izkušeni reprezentant poudarja, da visoka pričakovanja pred prvenstvom, tudi zaradi brona iz letošnje lige narodov, v ekipi ne ustvarjajo dodatnih napetosti. Slovenci se zavedajo svojih ambicij.

"Mislim, da ni nekega dodatnega pritiska. Evropsko prvenstvo je vrhunec te sezone in tam želimo narediti vse, da pridemo do vrha. Najprej moramo iti tekmo po tekmi, normalno priti v izločilne boje, potem pa vedno pravim, da je tam lahko že vse skupaj loterija."