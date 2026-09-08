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Odbojka

Pajenk: Želja je medalja, a gremo tekmo po tekmo

Ljubljana, 08. 09. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Nina Mihalič
Odbojkarji pred začetkom evropskega prvenstva

Slovenski odbojkarji odštevajo dneve do prvega nastopa na evropskem prvenstvu, na katerem bodo tudi tokrat ciljali visoko. Alen Pajenk poudarja, da je reprezentanca po obdobju priprav tam, kjer si želi biti, zdaj pa bo treba delo s treningov prenesti še na tekme. Prva jih čaka že v petek proti Slovaški. Bližina prizorišča je dober obet tudi za slovenske navijače, ki bodo lahko reprezentanco v velikem številu spodbujali v živo.

Slovenski odbojkarji že nestrpno pričakujejo začetek evropskega prvenstva. Po dolgem obdobju priprav si želijo predvsem prve tekme, ki bo pokazala, kje trenutno stojijo.

"Komaj čakamo prvo tekmo, da se nekako znebimo teh treningov. Mislim, da je ekipa tam, kjer bi morala biti, in upam, da bomo evropsko prvenstvo začeli tako, kot je treba, brez kakšne nepotrebne panike," je pred začetkom tekmovanja dejal Alen Pajenk.

Izkušeni reprezentant poudarja, da visoka pričakovanja pred prvenstvom, tudi zaradi brona iz letošnje lige narodov, v ekipi ne ustvarjajo dodatnih napetosti. Slovenci se zavedajo svojih ambicij.

"Mislim, da ni nekega dodatnega pritiska. Evropsko prvenstvo je vrhunec te sezone in tam želimo narediti vse, da pridemo do vrha. Najprej moramo iti tekmo po tekmi, normalno priti v izločilne boje, potem pa vedno pravim, da je tam lahko že vse skupaj loterija."

Pomemben del priprav je namenjen predvsem začetnemu udarcu. Pajenk si želi, da bi Slovenci s servisom že od začetka tekem tekmecem otežili delo.

"Res bo treba pritiskati s servisi, kar je trenutno tudi poudarek na treningih. Upam, da bomo na vseh tekmah pravi in da bomo, tako kot v prejšnjih sezonah, že s servisom nasprotnika odstranili od mreže."

Dodatno spodbudo bo reprezentanci predstavljala tudi bližina prizorišča in posledično možnost številčne podpore slovenskih navijačev, ki so se v preteklosti že izkazali za dobre podpornike.

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"Vesel sem, da tekmovanje ni tako daleč. Navijači so naš sedmi igralec in res upam, da bodo prišli v velikem številu. Če ne že zdaj, pa potem v izločilnih bojih. Res potrebujemo vsakega," pozove.

Cilj slovenske reprezentance ostaja medalja, vendar Pajenk poudarja, da igralci med prvenstvom ne želijo razmišljati predaleč vnaprej. Osredotočenost bo na vsakem naslednjem nasprotniku.

"Želja vsakega igralca je, da osvojimo medaljo. Ko se prvenstvo začne, pa ne razmišljamo o tem, da jo moramo osvojiti, ampak gremo na vsako tekmo posebej. Vemo, da se lahko ena tekma zalomi in spremeni potek celotnega tekmovanja. Zato si ne ustvarjamo dodatnega pritiska. Vemo, da si navijači tako kot mi želijo medalje, in upam, da se bomo na koncu skupaj veselili," še zaključi.

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