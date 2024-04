Paraodbojkarice že v finalu olimpijskih kvalifikacij

Naše odbojkarice so na paralimpijskih igrah doslej nastopile že trikrat, leta 2004 v Atenah, leta 2008 v Pekingu in leta 2012 v Londonu, zdaj pa si želijo še četrtega nastopa. Slovenija na Kitajskem igra kot aktualna evropska podprvakinja in tudi kot reprezentanca, ki je med kandidatkami za nastop v Parizu uvrščena najvišje na svetovni lestvici. "Do zdaj je bila to najtežja tekma. Ekipa Irana je izredno kvalitetna. Glede na to, kar smo videli na igrišču, bi rezultat lahko bil tudi obraten. A naša dekleta so pokazala izjemen karakter in najboljšo tekmo na tem turnirju ter potrdile uvrstitev v finale. V njem si najmanj želim prav ekipo Irana. Na tekmice še čakamo, v finale lahko pridejo Nemčija, Ukrajina in Iran," je bil s predstavo svojih varovank zadovoljen selektor Simon Božič.

Slovenke v ponedeljek čaka tekma s Tajsko, v torek še s Kitajsko, nato pa bo na sporedu še veliki finale, iz katerega se bodo le zmagovalke uvrstile na igre v Parizu.

Po četrto uvrstitev

Sistem tekmovanja

Mednarodna paraodbojkarska zveza je sporočila, da na turnirju na Kitajskem igrajo Slovenija (6. na svetovni jakostni lestvici), Nemčija (8.), Ukrajina (9.), Japonska (11.), Iran (14.) in Tajska (26.). Na turnirju nastopa tudi Kitajska, ki ji bodo tekme koristile kot dober trening, njeni rezultati pa ne bodo šteli za tekmovanje, saj so Kitajke na turnir že uvrščene.

Slovenska reprezentanca:

Jana Ferjan, Saša Kotnik, Mira Jakin, Suzana Ocepek, Klara Vrabič, Vesna Pogačar, Tija Vrhovnik, Barbara Kocmur, Valentyna Brik in kapetanka Lena Gabršček.

Izidi:

Slovenija – Nemčija 3:1 (25:13, 25:20, 20:25, 25:17)

Slovenija – Ukrajina 3:2 (26:24, 25:19, 18:25, 18:25, 15:12)

Slovenija – Japonska 3:0 (25:18, 25:13, 25:19)

Iran – Slovenija 0:3 (22:25, 20:25, 24:26)