Pariz izpadel, toda za Mujanovića sezone še ni konec

Za Nika Mujanovića in Roka Bračka, ki sta v letošnji sezoni prikazovala dobre igre v pariškem dresu, se je francosko državno prvenstvo končalo po rednem delu. Pariz je namreč za las izpadel iz napredovanja v končnico, kjer nastopa osem najvišje uvrščenih ekip lestvice rednega dela, klub iz francoske prestolnice pa je s 27 točkami obstal na devetem mestu.

A za 20-letnega slovenskega korektorja Nika Mujanovića s tem nastopov v Franciji še ni konec, saj se mu je ponudila priložnost, da zaigra v dresu ekipe Alterna Stade Poitevin Volley-Ball. Ekipa je namreč izkoristila možnost okrepitve iz medicinskih razlogov in angažma igralca iz kluba, ki je obstal v rednem delu. Klub iz Poitiersa je bil po rednem delu sedmi.

"Bil sem zelo presenečen, ko sem dobil novico, da se zanimajo zame in mojo pomoč do konca sezone. Mislim, da je to enkratna priložnost, saj bom lahko igral dlje na visokem nivoju in izkusil tekme, na katerih je večji pritisk kot morda v času rednega dela sezone," je za uradno spletno stran OZS povedal eden najučinkovitejših igralcev rednega dela prvenstva Mujanović. O pričakovanjih v ekipi je dodal: "Težko rečem, saj ekipe ne poznam dobro. Načeloma v francoskem prvenstvu nikoli ne veš, kdo bo zmagal, tako da moramo samo igrati z željo in borbo, pa bo rezultat govoril zase."

Pred igralci je sicer še zadnji, 26. krog, rednega dela francoskega prvenstva, kjer se bo Pariz v gosteh pomeril s Toulousom, Poitiers pa bo gostoval pri Saint-Nazairu.