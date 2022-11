Perugia upravičila vlogo favorita in rutinirano odpravila ACH Volley

Slovenski odbojkarski prvaki, ekipa ACH Volleyja, so v prvem krogu lige prvakov v gosteh pričakovano izgubili proti prvemu favoritu skupine E, Perugii. Eni največjih favoritov za končno zmago v ligi so pokazali, da imajo široko klop, z mešano postavo so Ljubljančane premagali s 3:0 (19, 16, 19).

Tekma, ki so jo domači odigrali brez prvega zvezdnika Simoneja Giannellija, najkoristnejšega igralca letošnjega svetovnega prvenstva, ki ga je uspešno zamenjal slovenski reprezentant Gregor Ropret, in še nekaterih pomembnih igralcev, ni imela veliko rezultatske negotovosti. Domači strateg, nekdanji italijanski reprezentant, Andrea Anastasi, je pravilno ugotovil, da lahko za najboljše igralce nameni odmor, in tudi z igralci s klopi pride do zmage.

Italijani so pokazali, da so veliko boljši serverji, ljubljanski sprejem je imel velike težave, ki so se pokazale tudi pri rezultatu. Pri servisih sta bila razpoložena predvsem ukrajinski reprezentant Oleg Plotnickij, ki je svojo kakovost pri izvajanju začetnih udarcev pokazal že na četrtfinalnem obračunu svetovnega prvenstva proti Sloveniji, in poljski reprezentant Kamil Semeniuk.