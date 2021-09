V Ostravi odbojkarji 'pilili' formo pred prvo tekmo EP

Z današnjima uvodnima tekmama v skupinah C in D se je začelo odbojkarsko evropsko prvenstvo. V skupinskem delu EP poteka še v dveh drugih državah – poleg Talinna in Tampereja tekme gostita še poljski Krakov v skupini A in češka Ostrava v skupini B, v njej bo igrala tudi slovenska izbrana vrsta. Ta ima na prvenstvu visoke cilje po odličnem nastopu in četrtem mestu ob debiju v Ligi narodov ter srebru na zadnjem EP leta 2019. Prvi nastop varovance selektorja Alberta Giulianija čaka v petek proti domačinom Čehom.

V Tampereju je domača izbrana vrsta Finske v okviru skupine C ugnala Severno Makedonijo s 3:1, v Talinu pa je domača reprezentanca Estonije v skupini D doživela poraz proti Latviji z 1:3. Finci so upravičili vlogo favorita v skupini C in slavili proti Severni Makedoniji. Prva dva niza so dobili zanesljivo s 25:20 in 25:15, tretjega tesno izgubili s 24:26, nato pa v zadnjem znova slavili s 25:22.

Estonci so presenetljivo ostali brez zmage proti baltskim tekmecem iz Latvije. Ti so bili tesno boljši v prvih dveh nizih in ju dobili na 23 oz. 22. Nato so domačini tretji niz dobili zanesljivo s 25:16, zadnji pa je znova pripadel Latvijcem s 25:21 za prve tri točke v boju za napredovanje v osmino finala. Vanjo se uvrstijo najboljše štiri reprezentance iz vsake od štirih skupin.