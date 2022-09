Pet deklet in enajst fantov v tujini

V evropskih in azijskih odbojkarskih tekmovanjih bomo v sezoni 2022/23 spremljali vrsto slovenskih reprezentantov in reprezentantk, ki se bodo dokazovali na prvenstvenih in pokalnih tekmah pa tudi na obračunih v evropskih pokalih.

icon-expand Sašo Štalekar FOTO: Damjan Žibert V močnem italijanskem prvenstvu, ki se začenja 2. oktobra, bosta v letošnji sezoni igrala Gregor Ropret, ki se bo predstavil v dresu Sir Safety Susa Perugie in Rok Možič, ki ga bomo v moštvu WithU Verone spremljali drugo leto zapored. Tako Jan Kozamernik kot Klemen Čebulj ostajata v vrstah poljskega prvoligaša Asseco Resovia Rzeszow, ki bo prvo prvenstveno tekmo igral 1. oktobra, delodajalca pa ni zamenjal niti Dejan Vinčić, ki bo še naprej branil barve nemškega VfB Friedrichshafna. Za slednjega bo v sezoni 2022/23, kot poroča uradna spletna stran OZS, igral tudi Žiga Štern, v Nemčijo, kjer bo prvi krog prvenstva na sporedu 8. oktobra, se je preselil še Sašo Štalekar in okrepil vrste nemškega prvaka Berlin Recycling Volleysa. V grškem prvenstvu bomo imeli v letošnji sezoni dva predstavnika, Alena Pajenka in Tončka Šterna, ki bosta igrala za Olympiakos iz Pireja. Tine Urnaut se seli v Azijo, kjer se bo ljubiteljem odbojke predstavil v japonskem moštvu JTEKT Stings, Mitja Gasparini pa je okrepil, kot piše uradna spletna stran OZS, vrste iranskega prvoligaša Foolad Sirjana. Preostali reprezentanti, ki smo jih v dresu izbrane vrste spremljali na svetovnem prvenstvu, Jani Kovačič, Danijel Koncilja in Jan Klobučar, bodo igrali v domači odbojkarski ligi. icon-expand Saša Planinšec FOTO: Aljoša Kravanja V tujih prvenstvih se bo v sezoni 2022/23 dokazovalo tudi pet slovenskih reprezentantk. Saša Planinšec bo zopet zaigrala za turški Aydin, dres francoskega prvoligaša Cannesa pa bo še naprej nosila Eva Zatkovič. Prvič bodo na tujem igrale Mirta Velikonja Grbac, Mija Šiftar in Selena Leban. Velikonja Grbac se je za sodelovanje dogovorila z najuspešnejšim ukrajinskim klubom SC Prometey Dnipro, ki bo nastopal v češkem prvenstvu. Šiftarjeva odhaja v Francijo, kjer bo zaigrala za tamkajšnji St. Raphael, Lebanova pa je podpisala pogodbo z madžarsko Fatum Nyiregyhazo.