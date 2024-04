Pet od pet: Slovenke potrdile odločilni obračun v lovu na Pariz

Slovenske paraodbojkarice v Daliju nadaljujejo dobre predstave. Potem ko so na Kitajskem po vrsti odpravile Nemčijo, Ukrajino, Japonsko in Iran, so bile v ponedeljek boljše še od Tajk, ki proti razigrani slovenski vrsti niso imele nobenih možnosti. Naša dekleta so slavila po treh nizih, tekmicam pa v posameznem nizu prepustila največ 12 točk. Ob tem je imel selektor Simon Božič možnost, da je obračun izkoristil za uigravanje in tudi preizkus določenih taktičnih zadev pred sredinim finalom. Še pred tem v torek Slovenke čaka srečanje s Kitajsko, ki pa ne bo odločalo o ničemer, saj Kitajke na turnirju nastopajo zunaj konkurence in so že uvrščene na paralimpijske igre v Parizu.

Tekmice Slovenk v finalu še niso znane. "Pretekle tekme smo odigrale dobro, današnjo smo izkoristili za trening. Jutri nas čaka še tekma proti Kitajski, a me misli že usmerjamo proti finalu, da bomo v njem odigrale tisto svoje, kar znamo. Finalna tekma bo pokazala, kaj zmoremo, kje smo in kaj lahko naredimo, da se uvrstimo na paralimpijske igre," je po dvoboju s Tajsko za uradno spletno stran Zveze povedala izkušena Saša Kotnik Hren.

Po četrto uvrstitev

Naše odbojkarice so na paralimpijskih igrah doslej nastopile že trikrat, leta 2004 v Atenah, leta 2008 v Pekingu in leta 2012 v Londonu, zdaj pa si želijo še četrtega nastopa. Slovenija na Kitajskem igra kot aktualna evropska podprvakinja in tudi kot reprezentanca, ki je med kandidatkami za nastop v Parizu uvrščena najvišje na svetovni lestvici.

Sistem tekmovanja

Mednarodna paraodbojkarska zveza je sporočila, da na turnirju na Kitajskem igrajo Slovenija (6. na svetovni jakostni lestvici), Nemčija (8.), Ukrajina (9.), Japonska (11.), Iran (14.) in Tajska (26.). Na turnirju nastopa tudi Kitajska, ki ji bodo tekme koristile kot dober trening, njeni rezultati pa ne bodo šteli za tekmovanje, saj so Kitajke na paralimpijski turnir že uvrščene.

Slovenska reprezentanca:

Jana Ferjan, Saša Kotnik, Mira Jakin, Suzana Ocepek, Klara Vrabič, Vesna Pogačar, Tija Vrhovnik, Barbara Kocmur, Valentyna Brik in kapetanka Lena Gabršček.