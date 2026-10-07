Pet vozovnic za Los Angeles že podeljenih

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Slovenski odbojkarji so reprezentančno sezono zaključili z zgodovinskim bronom v elitni Ligi narodov in s četrtim mestom na evropskem prvenstvu, na evropski lestvici po vrnitvi Rusije v odbojkarske razvrstitve zasedajo peto mesto, na svetovni lestvici pa jih najdemo na visokem sedmem mestu.

Vendar vsi ti dosežki za zdaj še niso dovolj, da bi si naša izbrana vrsta zagotovila nastop na olimpijskem turnirju v Anaheimu. Poleg gostiteljev Američanov imajo namreč vozovnico za ZDA doslej zagotovljeno le celinski prvaki, in sicer evropski prvaki Poljaki, afriški prvaki Tunizijci, južnoameriški prvaki Brazilci, azijski prvaki Japonci ter prvaki združenja Norceca Kubanci.

Jan Kozamernik FOTO: Profimedia

Še tri udeležence olimpijskih iger bomo dobili po svetovnem prvenstvu, ki ga bo prihodnje leto gostila Poljska, saj na olimpijski turnir vodijo prva tri mesta. Za preostale reprezentance bodo tako na voljo le še tri mesta, ki jih bo po koncu Lige narodov 2028 določila svetovna lestvica.