Peta tekma in peti poraz za ACH Volley

Slovenski prvaki so bili v Nemčiji povsem enakovreden tekmec, v hramu slovenskega športa pa nekoliko manj. Stik s tekmecem so držali le v prvem nizu, ki so ga izgubili po napeti končnici. V nadaljevanju pa so bili tekmeci boljši, dvoma o zmagovalcu niti v enem trenutku ni bilo.

Nezaustavljiv je bil pri gostih predvsem korektor Jake Hanes, dosegel je 18 točk, isto število točk je pri domačih dosegel Amir Golzadeh, a je imel slabši odstotek uspešnosti napadov.

Ljubljančani so že pred tem krogom izgubili možnosti za uvrstitev v izločilne boje, še naprej pa imajo možnost, da sezono nadaljujejo v pokalu Cev. Za to bodo morali v zadnjem krogu v gosteh premagati belgijski Greenyard Maaseik, proti kateremu so v Ljubljani za poraz 2:3 osvojili edino točko.