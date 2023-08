Planinščeva: Proti Poljakinjam moramo pokazati, da smo iz pravega testa

"Naredili smo vse, kar smo si zadali. Ekipa je pripravljena in veselimo se že, da bomo začeli z nastopi. Še na zadnji pripravljalni tekmi proti Hrvaški smo igrali z veliko igralkami in vse so pripravljene, da pomagajo ekipi, da dosežemo naš cilj in se uvrstimo med najboljših šestnajst reprezentanc. Dvignili smo našo raven igre, dvignili kakovost in smo pripravljeni na naslednji korak. Naša moč je v tem, da imamo 14 podobno kakovostnih igralk, najti moramo le pravo ravnotežje. Imam srečo, da lahko skozi posamezno tekmo ali pa iz tekme v tekmo rotiram igralke. Tudi zato nismo povsem določili udarne zasedbe, saj lahko veliko igralk pomaga ekipi. Videli bomo, kako bo šlo iz tekme v tekmo in se prilagajali," dan pred uvodno tekmo na EP pravi Bonitta, kapetanka reprezentance – izkušena Saša Planinšec – prav tako deli mnenje selektorja, da je trenutna zasedba kljub mladosti zmožna velikih stvari.