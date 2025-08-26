Svetli način
Odbojka

Planinšec: Izjemno ponosna sem na to ekipo in upam, da se nam izide

Nakhon Ratchasima, 26. 08. 2025 13.18 | Posodobljeno pred 16 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.V.
Komentarji
6

Slovenske odbojkarice so na najboljši mogoči način zaključile z nastopi v skupinskem delu letošnjega svetovnega prvenstva na Tajskem. Po zelo dobri igri na uvodnih dveh tekmah in porazih z Združenimi državami Amerike (3:1) in s Češko (3:2) je sledila izjemna predstava proti Argentini za prepričljivo zmago s 3:0 v nizih. Nosilki izbrane vrste Fatoumatta Sillah in kapetanka Saša Planinšec poudarjata, da bi si Slovenke zaslužile preboj v osmino finala.

Ali se bodo slovenske odbojkarice uspele uvrstiti v izločilne boje svetovnega prvenstva, bo odgovor podala popoldanska tekma v skupini D med ZDA in Češko.

V primeru kakršnekoli zmage Američank (3:0, 3:1 ali 3:2) se bodo kapetanka Saša Planinšec in druščina že od jutri začele pripravljati na obračun osmine finala. "Neverjetna zmaga za našo reprezentanco. Vesela sem, da smo se po bolečem porazu s Češko uspele zelo hitro pobrati in proti Argentinkam odigrati zrelo in preudarno. Ko je bilo najbolj potrebno, smo prikazale najboljšo odbojko," je po prvi zmagi ob premiernem nastopu na svetovnem prvenstvu dejala presrečna kapetanka Saša Planinšec.

Slovenske odbojkarice so pripravile prijetno presenečenje na svetovnem prvenstvu.
Slovenske odbojkarice so pripravile prijetno presenečenje na svetovnem prvenstvu. FOTO: OZS

"Cilj je bil zgolj, da zaključim žogo. To sem tudi naredila," je po odločilni točki, ki je Slovenkam prinesla prvo zmago na svetovnih prvenstvih, povedala najučinkovitejša slovenska igralka Fatoumatta Sillah. Izjemna Gambijka s slovenskim potnim listom je bila presrečna zaradi osvojenih prvih treh točk na SP.

"Nerealno je to, kar se dogaja. Ne morem verjeti. Proti Češki smo odigrale izjemna dva niza, ampak ne vem, kaj se je nato zgodilo, da nismo uspele zmagati. Bilo nam je izjemno težko, saj smo si neskončno želele uspeha. Veliko smo razmišljale o tem, da se je potrebno kmalu vrniti na igrišče in pokazati, da zmoremo. To smo naredile in uspele zmagati," je dodala 22-letna Sillah. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
odbojka svetovno prvenstvo slovenska ženska reprezentanca fatoumatta sillah odzivi
Naslednji članek

Zgodovinska zmaga slovenskih odbojkaric za podaljšanje upanja na izločilne boje

Zgodovinska zmaga slovenskih odbojkaric za podaljšanje upanja na izločilne boje

Boleč poraz Slovenk po vodstvu z 2:0

Slovenke kljub porazu na debiju zadovoljne s prikazano igro

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jank
26. 08. 2025 15.52
Čehinje so GOTOFE! Slovenija gre naprej!
ODGOVORI
0 0
jank
26. 08. 2025 15.45
+0
Začnimo odpirati nekaj hladnega!
ODGOVORI
1 1
Definbahija
26. 08. 2025 15.45
-1
Kje ste sedaj vsi skepriki nad to ekipo Bravo 👌👏 punce. Stožice v roku 5 let bodo polne. Al se rokujete al ne ste đekice
ODGOVORI
0 1
mackon08
26. 08. 2025 15.38
+1
Zaenkrat dobro 2 : 0 za ZDA.
ODGOVORI
2 1
korcula1
26. 08. 2025 14.49
+1
Samo da američanke ne pustijo čehinjam
ODGOVORI
2 1
jank
26. 08. 2025 15.31
+0
CZ:ZDA 0:2! Čakamo na 3. za ZDA!
ODGOVORI
1 1
