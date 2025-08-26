Planinšec: Izjemno ponosna sem na to ekipo in upam, da se nam izide

Ali se bodo slovenske odbojkarice uspele uvrstiti v izločilne boje svetovnega prvenstva, bo odgovor podala popoldanska tekma v skupini D med ZDA in Češko.
V primeru kakršnekoli zmage Američank (3:0, 3:1 ali 3:2) se bodo kapetanka Saša Planinšec in druščina že od jutri začele pripravljati na obračun osmine finala. "Neverjetna zmaga za našo reprezentanco. Vesela sem, da smo se po bolečem porazu s Češko uspele zelo hitro pobrati in proti Argentinkam odigrati zrelo in preudarno. Ko je bilo najbolj potrebno, smo prikazale najboljšo odbojko," je po prvi zmagi ob premiernem nastopu na svetovnem prvenstvu dejala presrečna kapetanka Saša Planinšec.
"Cilj je bil zgolj, da zaključim žogo. To sem tudi naredila," je po odločilni točki, ki je Slovenkam prinesla prvo zmago na svetovnih prvenstvih, povedala najučinkovitejša slovenska igralka Fatoumatta Sillah. Izjemna Gambijka s slovenskim potnim listom je bila presrečna zaradi osvojenih prvih treh točk na SP.
"Nerealno je to, kar se dogaja. Ne morem verjeti. Proti Češki smo odigrale izjemna dva niza, ampak ne vem, kaj se je nato zgodilo, da nismo uspele zmagati. Bilo nam je izjemno težko, saj smo si neskončno želele uspeha. Veliko smo razmišljale o tem, da se je potrebno kmalu vrniti na igrišče in pokazati, da zmoremo. To smo naredile in uspele zmagati," je dodala 22-letna Sillah.
