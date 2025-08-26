Planinšec: Izjemno ponosna sem na to ekipo in upam, da se nam izide

Ali se bodo slovenske odbojkarice uspele uvrstiti v izločilne boje svetovnega prvenstva, bo odgovor podala popoldanska tekma v skupini D med ZDA in Češko.

V primeru kakršnekoli zmage Američank (3:0, 3:1 ali 3:2) se bodo kapetanka Saša Planinšec in druščina že od jutri začele pripravljati na obračun osmine finala. "Neverjetna zmaga za našo reprezentanco. Vesela sem, da smo se po bolečem porazu s Češko uspele zelo hitro pobrati in proti Argentinkam odigrati zrelo in preudarno. Ko je bilo najbolj potrebno, smo prikazale najboljšo odbojko," je po prvi zmagi ob premiernem nastopu na svetovnem prvenstvu dejala presrečna kapetanka Saša Planinšec.