Odbojka

Planinšec: V naši igri je še precej rezerv, na SP lahko presenetimo

Ljubljana, 17. 08. 2025 09.00 | Posodobljeno pred 6 dnevi

Slovenske odbojkarice odštevajo dneve do težko pričakovanega premiernega nastopa na svetovnem prvenstvu. Čeprav imajo varovanke selektorja Alessandra Oreficeja še veliko rezerv v svoji igri, pa jih že takoj na začetku skupinskega dela mundiala čaka obračun z aktualnimi olimpijskimi podprvakinjami Američankami. Vzdušje v reprezentanci je po besedah kapetanke Saše Planinšec na izjemno visoki ravni.

"S prikazano igro smo lahko zadovoljne. Vsekakor pa imamo še kar nekaj rezerv in lahko našo igro dodatno dvignemo na višjo raven. Energija je bila tokrat prava, nismo obupale za nobeno žogo, tako da lahko iz te tekme potegnemo le pozitivne stvari. Lahko rečem, da se že veselim naslednje tekme," je po remiju na prvi od dveh pripravljalnih tekem z Belgijo uvodoma dejala kapetanka slovenske ženske odbojkarske izbrane vrste Saša Planinšec.

Izkušena Štajerka je prepričana, da Slovenke niso brez možnosti na SP. "Če realno pogledamo v našo skupino, Američanke delujejo kot favoritinje ne le naše skupine, temveč turnirja nasploh. Me pa moramo do odhoda na Kitajsko usmeriti vse moči v izboljšave in srčno verjamem, da lahko v tekmah s Češko in Argentino presenetimo," je prepričana Planinšečeva.

Veseli dejstvo, da je ogrodje slovenske izbrane vrste že lep čas sestavljeno iz kombinacije izkušenj in mladosti. "Dekleta se lepo dopolnjujemo tako na kot izven igrišča. Ko bo najbolj potrebno, sem prepričana, da bomo pokazale tisti pravi zmagoviti obraz. Storiti moramo vse, da se domov vrnemo ponosne nase in na našo igro," je dodala simpatična Saša Planinšec. 

