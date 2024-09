Planinšič prvič v karieri v tujino

"Pred mano je prva izkušnja v tujini in pričakovanja pred odhodom so bila visoka. Želel sem si tega, da se preizkusim še kje drugje kot v slovenskem prvenstvu in vidim, kakšna odbojka se igra po Evropi. Zaenkrat se na Nizozemskem zelo dobro počutim, mesto je lepo in urejeno, z veliko narave v okolici pa tudi klub je zelo dobro organiziran. Želje in ambicije so zelo visoke, o čemer priča sestava ekipe pa tudi to, da bo ekipo vodil priznani strokovnjak in tudi naš nekdanji selektor Marc Lebedew, ki se je z vodstvom dogovoril za dolgoročno sodelovanje. Tudi sam imam sklenjeno dveletno pogodbo, ki mi vsekakor zagotavlja mirnejši začetek te izkušnje. Ko ti klub ponudi tako pogodbo, verjame vate. Na začetku, ko je ekipa nova, je potrebnega zares veliko prilagajanja in čas je pri tem zelo pomemben. A zaenkrat je vse dobro, dobro se razumemo s soigralci in dobro delamo pod Markovo taktirko," je uvodoma za uradno spletno stran OZS povedal Uroš Planinšič.

Ekipa Nova Technology Lycurgus B.V. je v nizozemskem prvenstvu v lanski sezoni zasedla 3. mesto, prav tako tudi v pokalnem tekmovanju, medtem ko je v superpokalu izgubila šele v finalu. Cilji za sezono 2024/25 so še višji, sicer pa bomo zasedbo, katere igro bo narekoval slovenski podajalec, spremljali na kar petih frontah: "V tej sezoni nas čaka nastop v nizozemskem prvenstvu in mislim, da imamo dovolj kakovostno ekipo, da se bomo potegovali za naslov prvakov, ki je tudi naš najpomembnejši cilj, saj prinaša nastop v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Tu sta še pokal in superpokal, visoke ambicije pa imamo tudi v evropskem pokalu Challenge, v katerem se želimo prebiti čim višje. Cilj kluba je, da v roku dveh ali treh sezon postanemo ekipa, ki se bo redno uvrščala v Ligo prvakov in ki v njej ne bo samo sodelovala."