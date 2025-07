Planinšič v Verono: združuje moči s selektorjem in Možičem

Slovenski podajalec, rojen leta 1998, je svojo pot začel pri OK Hoče, z Merkurjem Mariborom osvojil naslov državnega prvaka, nato pa igral še za Calcit Volley in nizozemski Lycurgus. Trenutno je član slovenske reprezentance pod vodstvom selektorja Fabia Solija.

"Zelo sem navdušen nad novo izkušnjo, ki jo bom imel z ekipo Rana Verona," je dejal Uroš Planinšič."Vstopiti v tako ambiciozen klub, ki iz leta v leto raste in meri visoko, je zame velika priložnost. Igrati ob tako kakovostnem podajalcu, kot je Micah Christenson, bo sicer zame velik izziv in priložnost za učenje. Po drugi strani pa želim tudi sam prispevati s svojim delom in predanostjo. Komaj čakam, da spoznam ekipo, strokovni štab in začutim vzdušje nove dvorane."