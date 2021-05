Pleško spet 'doma': sedel na klop Calcita, Šmuc športni direktor

Matiji Pleškubo pri delu pomagal Gašper Ribič, so sporočili iz kluba. Tomi Šmucje prevzel vlogo športnega direktorja moške ekipe.

"V Kamniku sem se vedno počutil zelo dobro in temu primerno smo tudi igrali. Vsekakor imam na tisto obdobje zelo lepe spomine, saj so bili to moji prvi osvojeni naslovi državnega in pokalnega prvaka, pa ne samo zame. A v Kamnik sem se rad vračal tudi, ko sem bil na drugi strani, in to se ni spremenilo. Tudi zato je bilo toliko lažje sprejeti odločitev, da se v klub vrnem v vlogi trenerja," je vrnitev v Calcit Volley komentiral Pleško.