Oranžna zmajeva druščina letos želi več v Evropi

Oranžni zmaji se pripravljajo na novo sezono že mesec dni, glavnemu trenerju Matiji Plešku pa se določene želje niso izšle. "Imel sem načrtovano, da bi v tem pripravljalnem obdobju odigrali čim več tekem z italijanskimi ekipami, ampak ker je takšna situacija, so seveda stvari odpadle. Morali smo iskati nadomestne prijateljske tekme na domačem terenu. Vseeno pa imam ekipo tako dobro selekcionirano, da je na vsakem treningu med igralci hud boj in želja po dokazovanju," je za uradno spletno stran OZS dejal Pleško. Kljub odpovedanim reprezentančnim akcijam pa se ekipi še niso pridružili vsi igralci. "Za zdaj še nismo popolni. Manjka še IranecAmir Toukhteh, saj so se procedure z dokumenti zavlekle, kar je posledica covid situacije v svetu," je zaključil Pleško. Od lanske ekipe bo lahko prvi trener oranžnih zmajev iz slovenske prestolnice računal na Jana Pokeršnika, Matica Videčnika, Mateja Köka, Jureta Okrogliča, Božidarja Vučićevićain Uroša Pavlovića, vsi drugi so novinci. Vodilni možje ljubljanskega evroligaša na čelu s predsednikom Rastom Oderlapom so potrdili, da je klub povečal proračun za približno 100.000 evrov, kot pravijo, pa se še niso približali milijonu, tako da v tem pogledu ne morejo konkurirati evropskim velikanom

Sezona se bo pričela z državnim prvenstvom, sredi oktobra se bodo pričele tekme srednjeevropskelige, še mesec kasneje pa liga prvakov. Tam se bodo zmaji najprej pomerili z nemškimi prvaki Berlin Recycling Volleys.