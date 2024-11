Po dobrem vtisu v Berlinu v Tivoli prihaja favorizirani varšavski Projekt

OGLAS

Varovanci Matjaža Hafnerja so v prvem krogu prejšnji teden gostovali v Berlinu, kjer so nudili odličen odpor nemškemu prvaku Recycling Berlinu. Ta je tekmo sicer dobil, a se je moral močno potruditi, prav dostojen odpor pa bo proti ekipi, ki je v prvem krogu "pometla" z belgijskim Maaseikom, tudi tokrat glavni cilj oranžnih zmajev. Kdo je absoluten favorit, ni dvoma, ACH ima možnosti le, če pokaže svojo najboljšo igro, tekmec pa nima ravno svojega dneva. "Presenetiti jih bo najbrž težko. Dejstvo je, da je njihova ekipa kompletna, praktično brez slabe točke, v njej so poljski, nemški, francoski in ukrajinski reprezentanti. So izkušena in fizična ekipa z zelo dobrim servisom, zato bodo pod največjim pritiskom naši sprejemalci. Če bodo dobro opravili svoje delo, bo lažje našim napadalcem. Na tej ravni sta ponavadi servis in sprejem odločilna. Ne smemo pa se jih ustrašiti," je na novinarski konferenci pred tekmo dejal Hafner, ki trdi, da največje breme pri Poljakih nosijo nekdanji poljski reprezentant Artur Szalpuk in korektorja.

Matjaž Hafner in Jani Kovačič bosta vsak na svoj način skušala zagreniti življenje favoriziranemu poljskemu predstavniku Projektu iz Varšave. FOTO: ACH Volley Ljubljana icon-expand

"Pravim korektorja, ker nikoli ne veš, kdo bo na tem mestu igral, tako Nemec Linus Weber kot Bartlomiej Boladz sta odlična. V sredini imajo Ukrajinca Jurija Semenjuka ter poljskega reprezentanta Jakoba Kohanowskega, pa potem še Francoza Kevina Tillieja ter Nemca Tobiasa Branda. Imamo velik problem, na koga se pripraviti," ima strateg ljubljanske ekipe težave s pripravo na tekmece. Poljska ekipa je trenutno na drugem mestu državnega prvenstva, ima deset zmag in dva poraza. Na drugi strani je ACH še brez izgubljenega niza, a Hafner zaradi tega ni posebej navdušen, saj bi si želel boljšega odpora slovenskih ekip. "Oni so vsak teden navajeni igrati težke tekme, tu so v prednosti. Nam težkih tekem primanjkuje, dejstvo je, da imamo težave z zaključevanjem visokih žog, kar je posledica pomanjkanja zahtevnih preizkušenj," je še eno težavo njegove ekipe izpostavil trener.

Odbojkarje ACH Volleyja v 2. krogu elitne Lige prvakov čaka izjemno zahtevna preizkušnja. FOTO: ACH Volley icon-expand

Z njim se strinja tudi kapetan ekipe Jani Kovačič: "Nekateri naši igra še nikoli niso igrali na taki ravni. Državno prvenstvo in liga prvakov sta kot noč in dan. Na tekmah državnega prvenstva nimamo pritiska, nimamo napetih končnic, da bi se iz njih kaj naučili. Samo nasveti, ki jih lahko damo izkušenejši igralci in trener, ne zadostujejo. To je dobro pokazala tudi tekma v Berlinu, ko smo bili blizu, a zaradi malenkosti in pomanjkanja izkušenj ostali praznih rok. Upam, da smo se v Nemčiji kaj naučili, da bomo na drugih težkih tekmah, vključno z Varšavo, svoje priložnosti znali izkoristiti."