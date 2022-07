Po Ligi narodov misli slovenskih odbojkarjev že usmerjene k domačemu SP

Cilji pred začetkom tekmovanja so bili (jasno) povezani z vnovično uvrstitvijo v končnico, želeno osmo mesto pa je bilo tokrat kljub večinoma neprepričljivim predstavam vse do zadnjega obračuna skupinskega dela s Poljaki v Gdansku dosegljivo. Kot je po porazu z eno od gostiteljic rednega dela tekmovanja izpostavil slovenski selektor Mark Lebedew , je bilo v naši igri preveč nekonsistentnosti in nihanj, da bi se tokrat lahko računalo na kaj več. Da se razumemo, nastavki so kljub neizpolnitvi cilja dobri, vidni in prepričani smo, da bodo kapetan Tine Urnaut , Dejan Vinčić in druščina do uvodnega obračuna na domačem svetovnem prvenstvu 26. avgusta proti Kamerunu v Stožicah močno dvignili raven pripravljenosti. Navsezadnje govorimo o zasedbi, ki je v zadnjih sedmih letih v samem svetovnem vrhu, ki ima v svojih vrstah izjemne posameznike in zelo obetaven podmladek, toda za ponovitev rezultatskih presežkov iz zadnjih let bo - kot že zapisano - treba vrniti stare šampionske občutke.

"Po petkovi tekmi proti Iranu smo vedeli, da moramo tekmo s Poljaki začeti borbeno. Imeli smo še nekaj možnosti za zaključni turnir in to smo želeli izkoristiti. Prvi niz je bil zahteven, Poljaki so s servisom pritiskali od samega začetka, močni so bili v bloku in kar nekaj časa je trajalo, da smo našli pravi ritem. V drugem in tretjem nizu resda nismo igrali na najboljši ravni, ampak smo videli, kako lahko delujemo na njihove servise, ostanemo stabilni pri sprejemu, kako se lahko borimo za vsako točko. V četrtem smo se borili do konca in pomembno je na tak način končati ligo narodov," je zadnji poraz s Poljaki za uradno spletno stran Odbojkarske zveze Slovenije komentiral selektor Mark Lebedew in dodal:

"Liga narodov je vedno zahtevno tekmovanje, ne glede na format. To smo lahko spoznali tudi letos. Med turnirji je bilo težko najti čas za treninge in vzpostavitev pravega ritma. Tudi nekateri igralci, ki niso bili 100-odstotni, so se počasi vračali. Nekako nismo našli prave ravni. Občasno smo jo sicer dosegli proti Srbiji ta teden in v premešani postavi proti Argentini na Filipinih. Tisto je bila res dobra in zanimiva predstava naše reprezentance. Imamo nekaj dobrih temeljev, vemo, kaj moramo storiti. Glede na to, da se nismo uvrstili na zaključni turnir, bomo imeli deset dni več za trening, na katerem se lahko v miru posvetimo stvarem, ki jih moramo popraviti."