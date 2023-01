Po naslov v Argentino

S sedeža FIVB so sporočili, da so znani organizatorji letošnjih svetovnih prvenstev v odbojki za mlajše kategorije. Najboljše odbojkarice do 19 let bomo med 1. in 11. avgustom spremljali na Hrvaškem in Madžarskem, odbojkarji pa se bodo med 4. in 13. avgustom med seboj merili v Argentini.

Naši fantje so si nastop na mundialu zagotovili, potem ko so na lanskem evropskem prvenstvu v Gruziji osvojili 6. mesto. Ob njih so si vozovnico za Argentino od evropskih reprezentanc priigrale še Italija, Francija, Bolgarija, Srbija in Belgija. Na azijskem prvenstvu so bili najuspešnejši Japonska, Iran, Indija in Južna Koreja, afriško kvoto sta zapolnila Nigerija in Egipt, južnoameriško pa, ob gostiteljici Argentini, še Brazilija in Kolumbija. V boj za naslov svetovnih prvakov se bodo podale še reprezentance ZDA, Mehike, Portorika in Kostarike.

Svetovno prvenstvo za dekleta do 21 let bo med 17. in 26. avgustom gostila Mehika, fantje pa se bodo v boj za svetovni prestol podali 7. julija v Bahrainu. Slovenija na teh prvenstvih ne bo nastopila.