Po odmevni zmagi nad svetovnimi prvaki: Vsi se nas morajo bati

Slovenski odbojkarji so se na tridnevni premor v Riminiju podali na najlepši način ‒ z zmago nad svetovnimi prvaki. Po neprepričljivem uvodu in porazu z evropskimi prvaki Srbi so se evropski podprvaki zbrali in najprej suvereno opravili z gostiteljico Italijo, v nedeljo pa še s Poljsko. S tem se je nadaljevala izjemna serija slovenskih odbojkarjev proti aktualnim svetovnim prvakom, ki so jih premagali na zadnjih treh evropskih prvenstvih, tudi na zadnjem v Ljubljani, kjer so bili varovanci Alberta Giulianija od tekmecev boljši v polfinalu.

Poljaki, ki so v Riminiju proti Slovencem nastopili brez morda največjih zvezdnikov Wilfrieda Leonain Bartosza Kureka, so bili od začetka prvega niza v podrejenem položaju, kljub kasnejšemu približanju pa je prvi niz v slovensko korist odločno zaključil Klemen Čebulj. Poljaki so nato izenačili na 1:1, a v suverenem tretjem nizu so evropski podprvaki vnovič povedli, v tesnem četrtem pa so dokončali delo.

Pajenk: Tretjo tekmo je najtežje odigrati, mi pa smo jo odigrali odlično

"Pohvaliti moram vse fante za vrhunsko predstavo, od začetka do konca smo igrali borbeno," je v uradni izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije povedal podajalec Gregor Ropret."Imeli smo tudi nekaj padcev v igri, ampak to je šele začetek turnirja in je to povsem normalno. Važno je, da imamo svojo igro, s katero se lahko kosamo z vsakim, kar smo tudi pokazali danes. Treba je ohranjati to agresivnost na servisu ter v napadu in mislim, da se nas morajo vsi bati. Sicer je zelo naporno igrati tri tekme v treh dneh, ampak mi smo ena od reprezentanc, ki bi ji tak sistem moral iti celo malo na roko, saj imamo veliko odličnih igralcev, ki lahko v igro vstopijo v vsakem trenutku."

"Tudi po izgubljenem nizu se nismo predali in spustili glav. Začeli smo igrati in napadati z vseh strani in uspelo nam je pripeljati zmago k nam domov,"je menil Alen Pajenk. "Naša igra je bila, rekli bomo odlična, glede na to, kako smo formo stopnjevali. Tretjo tekmo je najtežje odigrati, mi pa smo jo odigrali odlično," je dodal.