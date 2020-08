Po polfinalu se je bilo (pre)težko pobrati

V izjemno kakovostni konkurenci turnirja svetovne serije (1 zvezdica) na Kongresnem trgu v Ljubljani sta si naziv najboljšega slovenskega para priigrala državna podprvaka Vid Jakopin in Tadej Boženk . Dosežek, na katerega sta do neke mere ponosna, a se nista želela zaustaviti v polfinalu, pač pa se približati lanskemu uspehu, ko sta se veselila naziva zmagovalcev turnirja v prestolnici.

Bila sta zelo blizu, a po drugi strani daleč. V polfinalu je bil za slovenski par usoden padec koncentracije v ključnem trenutku tekme. Italijana Andrea Abbiati in Tiziano Andreatti sta to s pridom izkoristila, zmagala z 2 : 1 v nizih in si prigarala finale, kasneje tudi zmago na turnirju. Boleč poraz v polfinalu je pustil posledice, čeprav se to v uvodnem nizu tekme za 3. mesto ni pretirano poznalo. Slovenski par je natančno vedel, kaj je treba narediti, da bi bila del zaključne podelitve.

Gledalci prišli na svoj račun

Zaključne boje, v prvi vrsti pa ponovitev finala državnega prvenstva med Nejcem Zemljkomin Janom Pokeršnikom ter tekmecema Jakopinom in Boženkom, bi si skoraj zagotovo ogledalo nekaj tisoč ljubiteljev odbojke na mivki. A to ni bilo mogoče. Zaradi doslednega upoštevanja omejitev, ki vladajo v času koronavirusa, je bilo na tribunah prostora le za 400 obiskovalcev. So pa vsem željnim spremljanja tekem prireditelji to omogočili z velikim zaslonom, kar je na Kongresni trg zunaj tekmovalne arene privabilo ogromno radovednežev. Vsekakor najlepše darilo za organizatorje, ki so sploh prvi na svetu, po pandemiji koronavirusa, dobili dovoljenje za organizacijo mednarodnega turnirja na tej ravni.