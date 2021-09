Po tretjem evropskem srebru na vrsti svetovno prvenstvo v Rusiji

V Moskvi, Sankt Peterburgu, Kaliningradu, Jaroslavlu, Kazanu, Ufi, Jekaterinburgu, Novosibirsku, Kemerovem in Krasnojarsku bodo prihodnje leto nastopili gostitelji Rusi in branilci naslova Poljaki, ki so imeli edini nastop že zagotovljen. Tema dvema reprezentancama so se priključili še celinski prvaki in podprvaki, Iran in Japonska (Azija), Tunizija in Kamerun (Afrika), Italija in Slovenija (Evropa), Brazilija in Argentina (Južna Amerika) ter Portoriko in Kanada (Severna in Srednja Amerika).

Glede na svetovno lestvico si je uvrstitev na SP, ki bo med 26. avgustom in 11. septembrom 2022, priigralo še 12 reprezentanc: Francija, ZDA, Srbija, Kuba, Nizozemska, Nemčija, Mehika, Turčija, Egipt, Katar, Bolgarija in Kitajska, so še sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.