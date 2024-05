Po uvodnem turnirju zlate lige: Točka proti Ukrajinkam je zlata

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca, ki je doživela številne igralske odpovedi, je debitantski nastop na uvodnem turnirju zlate evropske lige v estonskem Rakvereju končala z zmago proti Estoniji in porazom po petih setih in osvojeno točko proti favorizirani Ukrajini. Slovenska dekleta naslednji turnir čaka med 24. in 26. majem v Mariboru.

Slovenske odbojkarice so s tekmama proti Estoniji in Ukrajini in izkupičkom ene zmage in pomembne točke končale nastope v 1. krogu zlate evropske lige.

Konec avgusta Slovenke čakajo še kvalifikacije za EP. V Ljubljani se bodo merile z Izraelom in Estonijo.

Drugi turnir bodo naša dekleta igrala pred domačimi navijači v Mariboru, kjer jih 24. maja čaka obračun s Špankami, 26. maja pa se bodo pomerile s Čehinjami. V začetku junija bodo igrale na Slovaškem, kjer se bodo pomerile z domačinkami in Švedinjami.

"Kljub temu da smo izgubile, je ta točka s tekme z Ukrajino zelo pomembna. Punce smo se borile do zadnje točke in če bi malo zmanjšale število napak na servisu in v napadu, verjamem, da bi bil drugačen izkupiček. Ampak sem zelo ponosna na to, kako smo igrale, kako smo se borile in pustile vse na igrišču. Kljub porazu sem vseeno zadovoljna s prikazano igro," je za uradno spletno stran OZS po turnirju dejala Nika Marković.

Slovensko reprezentanco za zlato evropsko ligo sicer sestavljajo naslednje igralke: Sara Najdič, Žana Ivana Halužan Sagadin, Nika Markovič, Nina Svetina, Saša Planinšec, Mirta Velikonja Grbac, Ajda Gornjec Hodnik, Lorena Lorber Fijok, Žana Zdovc Sporer, Anja Mazej in Tara Filipič.

V slovenskem taboru so pred začetkom reprezentančne akcije doživeli številne odpovedi. Novi selektor Alessandro Orefice je imel na voljo le 12 odbojkaric.

"Zelo sem zadovoljen z rezultatom. Igrali smo proti izjemni ekipi, ki igra izjemno odbojko. Skozi turnir v Estoniji smo rastli, včeraj smo se na tekmi z Estonijo nekoliko ogreli, danes pa nam je nasproti stal veliko bolj kakovosten tekmec, ki na evropski ravni igra zelo dobro odbojko. Točka je zlata. V zadnjem delu tekme smo kondicijsko nekoliko padli, a to je normalno, sploh glede na to, da smo pred tremi tedni priprave začeli z devetimi igralkami. Korak po koraku smo skušali rasti, zatem se nam je pridružila še Nika, ki pa je morala na začetku nekoliko prilagoditi treninge, v zadnjih dneh pa opravila celoten trenažni proces. Kot sem že dejal, smo kondicijsko malo padli, na drugi strani je imela Ukrajina na voljo veliko menjav, mi pa precej kratko klop. A ta točka je zlata, zelo pomembna za lestvico in zares sem zelo ponosen na vse igralke," je bil po prvem izzivu na slovenski klopi zadovoljen novopečeni selektor Slovenk Alessandro Orefice.