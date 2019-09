Po zgodovinskem uspehu: čestitke deževale z vseh strani

Sloveniji je po Bolgariji uspelo preskočiti še visoko rusko oviro in v kolikor v četrtek padejo še aktualni svetovni prvaki Poljaki bodo naši reprezentanti drugič v zgodovini zaigrali v velikem finalu evropskega prvaka. Četudi jim to ne uspe, je že sedaj jasno, da so slovenski odbojkarji z zmago nad Rusijo in uvrstitvijo v polfinale prišli do zgodovinskega uspeha. Tudi zato so čestitke na socialnih omrežjih na račun uspeha upravičeno deževale.

Zoran čestital našim, Goran cilja na zlato

Po zgodovinskem uspehu sta se oglasila tudi oba brata Dragić. Mlajši Zoran je odbojkarski reprezentanci srečo zaželel že pred samo tekmo, medtem ko je starejši Goran samozavestno zapisal: “Gremo po zlato.”