Po zmagi nad Kanado slovenske odbojkarje čakajo neugodni Nizozemci

Nenazadnje so tulipani na včerajšnji prvi tekmi v Stožicah proti Ukrajincem v večjem delu prikazali zelo dobro igro in vse do petega, zlatega niza tekmecu tesno dihali za ovratnik (2:3).

Več kot resno opozorilo za Roka Možiča, Jana Kozamernika in druščino, da k nocojšnjemu obračunu (20.30) pristopijo maksimalno odgovorno s ciljem po novem, polnem izkupičku, ki bi jih ohranil v igri za napredovanje v izločilni del tekmovanja. "Če bomo uspeli dobro servirati, verjamem, da lahko premagamo tudi Nizozemce. Nas pa v vsakem primeru čaka zahtevna naloga, saj je Nizozemska nekaj tekem v Ligi narodov izgubila po hudem boju," pravi mladi korektor slovenske izbrane vrste Rok Možič.