'Zdaj je čas, da stopimo na Eifflov stolp in tam izobesimo slovensko zastavo'

Strokovni komentator Jasmin Čuturićmu je v svojem slogu odgovoril: "Potreboval boš malo več energije, če boš želel priti na vrh Eifflovega stolpa. V Franciji se boš moral malo spočiti, da bomo lahko skupaj z vsemi našimi fanti šli na ta Eifflov stolp, kajti vsi verjamemo, da si to zaslužimo. Fantje to dokazujejo iz dneva v dan." Čuturić je pozval slovenske navijače, naj podprejo odbojkarje tudi v finalu. "Še enkrat bi rad pohvalil to fenomenalno publiko. Vabim vas, da pridete v Pariz in tudi tam spodbujate naše fante," je pristavil strokovni komentator odbojkarskih tekem na Kanalu A.

"Slovenija bo igrala v nedeljo v Parizu v finalu. Ponovila je uspeh izpred štirih let. Ampak zdaj fantje želijo še stopničko više. Želijo na vrh," je po zadnji točki, zgrešenem začetnem udarcu Poljakov, evforično dejal komentator tekem na Kanalu A in naš sodelavec Ervin Čurlič.

Da se aktualnim svetovnim prvakom Poljakom v Stožicah obeta peklensko vzdušje, je bilo jasno že po uvodu pred tekmo, ko je polna dvorana zapela Zdravljico in tako poskrbela, da se je marsikateremu gledalcu pred televizijskimi zasloni (prenos tekme si je bilo moč ogledati na Kanalu A in VOYO, kjer si lahko ogledate posnetek) naježila koža.