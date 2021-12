Podvig Štalekarja v Grčiji

Slovenski odbojkarji in odbojkarice še naprej dobro izkoriščajo priložnost za dokazovanje v dresih klubov po vsej Evropi. Rezultatsko minuli vikend sicer niso bili zelo uspešni, z izjemo Darje Eržen, Roka Možiča in vseh treh reprezentantov v grškem prvenstvu.

icon-expand Žiga Štern FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenska korektorica Darja Eržen je bila minuli vikend ena redkih reprezentantk, ki se je veselila zmage. Erženova je namreč s CSM Targovistem v gosteh pri Craiovi slavila z 0:3, ob tem pa je bila s 15 točkami (11 jih je dosegla z napadom, tri s servisom in eno z blokom) znova najuspešnejša posameznica na tekmi. Uspešni so bili tudi vsi trije odbojkarji, ki nastopajo v grškem prvenstvu. Sašo Štalekar je doma s Panathinaikosom s 3:0 odpravil AONS Milon. Naš bloker se je dokazal s kar šestimi bloki, tri točke pa je dodal še z napadom, v katerem je bil 50-odstoten. Žiga Štern je, kot poroča uradna spletna stran OZS, s Foinikasom Siroujem z 1:3 zmagal proti Filippos Veroiasu, statistika še ni na voljo. Prav tako še ni statistike z obračuna med Olympiakosom Alena Pajenka in AOP Kifisiasom (z 1:3 je slavil Olympiakos). Do zmage je prišel še Rok Možič, ki je bil z Verono na domačem igrišču s 3:1 prepričljivejši od Consar Ravenne, naš sprejemalec pa je tokrat dosegel 18 točk, od tega 13 z napadom (43-odstotna uspešnost), tri z blokom in dve s servisom. Piacenza Tončka Šterna je v 10. krogu italijanskega prvenstva s 3:1 izgubila s Trentinom. Reprezentančni korektor kot že vseskozi v tej sezoni ni dobil veliko priložnosti za dokazovanje. Na Poljskem smo spremljali nov poraz Asseco Resovie, ki je doma z 0:3 klonila s Trefl Gdanskom. Jan Kozamernik, ki je igral v prvem in drugem nizu, je v statistiko vpisal eno točko, Klemen Čebulj pa je bil z 10 točkami, od katerih jih je osem nanizal z napadom (38-odstotna uspešnost) med najbolj prodornimi igralci svojega moštva.

icon-expand Saša Planinšec FOTO: Aljoša Kravanja

Saša Planinšec je, kot piše na uradni spletni strani OZS, morala v turški ligi z Galatasarayjem v gosteh po ogorčenem boju in petih nizih priznati premoč ekipi Turk Hava Yollari. Naša blokerka je znova odigrala celoten obračun in dosegla šest točk, štiri z napadom, dve z blokom. Je bil pa zato uspešen Ilbank Lane Ščuka v drugi turški ligi, v kateri je bil s 3:0 boljši od Mert ve Kaan Sigorte. Cambrai Gregorja Ropreta v zadnjih tednih igra nekoliko slabše, saj je minuli vikend v francoskem prvenstvu doživel nov poraz, tokrat z 1:3 doma proti Nici. Ropret se je izkazal s petimi točkami, tremi z uspešnim varanjem ter po eno z blokom in servisom. Slovenski obračun reprezentantk v francoskem prvenstvu se je končal v korist Eve Zatković, ki je s Cannesom s 3:0 slavila proti Vandoeuvre Nancyju Nike Markovič in Mojce Pene. Medtem, ko sta Zatkovićeva in Penetova dobili manj priložnosti za igro in obe dosegli po dve točki, je Markovičeva zopet odigrala celotno srečanje in bila z devetimi točkami, vse je dosegla z napadom, v katerem je bila 31-odstotna, najbolj prodorna igralka svoje ekipe.

icon-expand Monika Potokar FOTO: CEV