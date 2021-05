Legendarni Gasparini po 12 letih z domačo lovoriko: 'To je plod trdega dela'

Fizično menim, da smo bili danes sposobni igrati na visoki ravni, psihično pa smo bili precej na tleh. Imeli smo tudi nekaj manjših težav s poškodbami tik pred začetkom pokala, a ne glede na to sem mislil, da bomo danes osvojili zlato. Tekmo smo dobro začeli in nadzirali potek nekje do sredine niza. Po menjavi Hebde s Kosmino (oba sprejemalca Calcita, op. a.) pa so se stvari začele podirati. Poskušali smo z menjavami, naredili smo vse, da bi našli razpoložene igralce, ki bi nas popeljali do zlata, a se nam enostavno ni izšlo. Čestitke Kamniku za osvojen pokal, verjamem, da so zelo veseli.

ACH Volley in Calcit sta se sedmič pomerila v pokalnem finalu. Po sinočnjem gladkem uspehu, le v treh nizih, imajo prednost štirih zmag odslej v kamniškem kolektivu. Ta je prvo pokalno lovoriko osvojil pred natanko 20 leti še pod imenom Žurbi Team Kamnik. S štirimi pokalnimi lovorikami se ponašajo tudi v Mariboru, z dvema pa pri ravenskem Fužinarju. Kar osemkrat so se veselili pri Salonitu v Kanalu, največ pokalnih lovorik pa ima ACH in sicer kar 12. Zanimivo, polovico osvojenih kot blejski in polovico kot ljubljanski klub.

Domača odbojkarska sezona, jubilejna trideseta, se je na predvečer praznika dela zaključila z veseljem odbojkarjev kamniškega Calcita ob osvojeni četrti pokalni lovoriki in novim razočaranjem v vrstah ACH Volleyja, ki je pri nas kraljeval v zadnjem poldrugem desetletju. A vsake zgodbe je enkrat konec. Prejšnjo nedeljo je dramatična finalna serija državnega prvenstva po kar 28 letih osrečila Maribor. Ta je prekinil kar 16 let dolgo serijo oranžnih, ki je prevlado začel najprej še kot blejski, od sezone 2011/12 pa jo nadaljeval kot ljubljanski klub.

ACH Volley je v pravkar končani sezoni igral v Ligi prvakov in osvojil Srednjeevropsko ligo, a je to vse skupaj le obliž na dva boleča poraza v boju za domači lovoriki. Tako ne preseneča, da sta vodilna moža kluba Rasto Oderlap (predsednik upravnega odbora) in Aleš Jerala (izvršni direktor) že takoj po tekmi "postrojila" zasedbo s strokovnim štabom vred. Vsi so bili bolj mrkih obrazov, na tribuni pa je bil (med tekmo) tudi že glavni favorit za novega trenerja.

Oderlap in Jerala 'postrojila' varovance Še dominantnejša je prevlada tega kolektiva, ko je govora o državnih naslovih: kar 17 jih imajo oranžni, od tega 16 zaporednih. Prvega pa je takrat ELVO Bled osvojila v sezoni 1999/2000. Petkrat so bili državni prvaki odbojkarji Salonita, po trikrat Maribora in Kamnika, ter po enkrat Fužinarja in Šoštanja Topolšice.

Zdaj se v ospredje vrača reprezentanca

V kamniškem klubu pa so se vsaj malce oddahnili. Pred novo sezono so sestavili zelo močno ekipo, s kar nekaj reprezentanti, s katero bi prekinili dominacijo ACH v državnem prvenstvu. Bili so na dobri poti, saj so v polfinalu dobili prvo tekmo in na drugi, v Tivoliju, vodili že 2:0 v nizih. Nato pa obstali. Tako so se sinoči, v pokalnem finalu, vsaj malce oddolžili oranžnim in dobili "tolažilno" nagrado.

In še kar nekaj zanimivosti je prinesla zmaga Calcita. Za že kar legendarnega Mitjo Gasparinija, 36-letnega reprezentanta, je to prva domača lovorika po kar 12 letih in to prav proti nekdanjemu klubu. V sezoni 2008/09 je z ACH osvojil dvojno krono in potem odjadral na mednarodno odbojkarsko sceno. Diko Purić je bil dolgo časa član ljubljanskega kluba, sinoči pa se je lovorike veselil v dresu kamniškega Calcita. Podobno velja za Andreja Flajsa, dolgoletnega kapetana ACH, v zadnji sezoni pa pomočnika Gregorja Jerončiča v kamniškem moštvu. Za slednjega je to bila prva domača lovorika v vlogi trenerja (doslej je večino deloval v Italiji), je pa naslove pri nas osvajal še kot igralec. To pa tudi v izjemno močni italijanski ligi.

Klubska sezona, vihrava in zahtevna, predvsem zaradi "korona časov" je tako sklenjena. V ženski konkurenci brez pokalnega zaključka, saj je prednost dobila reprezentanca, ki jo že kmalu čakajo kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Jutri (v nedeljo) pa se, po dolgem času, zberejo še naši najboljši odbojkarji. Za nove slovenske odbojkarske zmage.

Gasparini: Vsekakor si imamo za povedati veliko zgodb

"Motiv bo, s fanti bomo spet skupaj po teh dolgih, čudnih mesecih zaradi covida. Bomo videli, vsekakor si imamo za povedati veliko zgodb. V nedeljo že v bistvu začnemo, čez dva dni, poskusili si bomo odpočiti med treningi (smeh),"je za našo televizijo povedal eden izmed kamniških junakov Gasparini."Načrti za prihodnost? Nič načrtov, vsekakor si želim še igrati in imam veliko željo. Kako in kaj naprej, pa bomo še videli."

O zmagi v finalu pa je povedal: "Vsaka zlata je sigurno zgodba zase. Ta je nek plod trdega dela v zadnjih dveh ali treh mesecih. Ne samo v pokalnem tekmovanju, tudi v državnem prvenstvu mislim, da smo že v polfinalu pokazali zelo dobro igro, žal nam ni uspelo po zares lepem vodstvu v finale. Mislim, da smo tudi v tem tednu prikazali najlepšo igro kot ekipa in vsa čast mojim soigralcem. V štirih tekmovanjih smo letos nastopali in v treh dobili medalje ... Žal v državnem prvenstvu in Srednjeevropski ligi samo za tretje mesto, načrti so bili poseči višje v državnem prvenstvu, v pokalu pa je bil načrt tudi stopiti na vrh. To nam je danes uspelo."