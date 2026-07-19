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Odbojka

Poker slovenskih zmag v Beogradu, za konec padli še domačini

Beograd, 19. 07. 2026 21.37 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Slovenska odbojkarska reprezentanca

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je redni del Lige narodov končala z desetimi zmagami in le dvema porazoma. Na zadnji tekmi turnirja v Beogradu je s 3:0 premagala gostiteljico Srbijo, tako da iz srbske prestolnice odhaja s štirimi zmagami. S tem si je zagotovila najmanj tretje mesto po rednem delu, lahko pa je še druga.

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O tem bo odločala zadnja tekma turnirja v Chicagu med Poljsko in ZDA, od tega bo tudi odvisno, s kom se bo merila v četrtfinalu zaključnega turnirja najboljših reprezentanc na Kitajskem. Slovenci so bili proti Srbom, ki niso imeli več priložnosti za uvrstitev na zaključni turnir, v vlogi favorita, ki jo je brez večjih težav upravičila. 

Selektor slovenske odbojkarske reprezentance Fabio Soli je navdušen nad svojo ekipo.
Selektor slovenske odbojkarske reprezentance Fabio Soli je navdušen nad svojo ekipo.
FOTO: Profimedia

Od tradicionalnih tekmecev, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Romun Gheorge Cretu, je bila prepričljivo boljša v vseh elementih. Videlo se je, da ima velik motiv, to se je videlo že na začetku, ko je selektor Fabio Soli v igro poslal vse najboljše igralce, manjkala sta samo Tonček Štern in Jani Kovačič, ki v Beograd niti nista dopotovala.

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Tekma ni ponudila nobene razburljivosti, dvoma, kdo bo zmagovalec, ni bilo niti v enem trenutku. V prvih dveh nizih so bili Srbi enakovredni le v prvi polovici, nato pa so si Slovenci predvsem po zaslugi razpoloženih Roka Možiča in Tineta Urnauta priigrali prednost, ki je niso več izpustili iz rok.

V tretjem nizu je slovenska vrsta pobegnila že prej, tekmecem sicer dovolila, da so se približali na 19:21 in celo 22:23, toda zadnji točki sta spet pripadli boljši ekipi. Slovenija je Srbijo ugnala že devetič zapovrstjo.

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odbojka liga narodov

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jank
19. 07. 2026 21.59
Kar dva poraza Srbov danes proti Sloveniji!
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