Pokeršnik po porazu v Berlinu: Prisotno je veliko razočaranje

Ljubljanski odbojkarji so v zelo zahtevni skupini najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja svojo pot v novi sezoni začeli s porazom na gostovanju v Berlinu (0:3). Pri tamkajšnjem Recycling Volleysu niso imeli realnih možnosti za zmago, toda predvsem podoba ACH Volleya v tretjem nizu, ki ga je domače moštvo dobilo šele v podaljšani igri (26:24), vliva določen optimizem pred nadaljevanjem evropske poti.



Trener ACH-ja Matija Pleško je po tekmi poudaril, da (pre)veliko število napak na tako visoki ravni preprosto ni dopustno. "Proti ekipi Berlina je izredno težko igrati, če jih ne odmakneš od mreže, saj imajo dobrega podajalca in dobre napadalce. Po drugem nizu so imeli 71-odstotni sprejem. Glede na to, da smo se še prvi niz nekako držali, je drugi šel zelo hitro po zlu, v tretjem pa smo stavili na karto našega servisa, da še bolj pritisnemo, tudi za ceno kakšne napake, vendar na koncu je zmanjkalo malo sreče, da bi se tekma raztegnila. Žal nam ni uspelo, toda fantje so se zelo potrudili. Na drugi strani je bil razigran tekmec, v letošnji sezoni je igral prvo tekmo lige prvakov in žal je to vse, kar smo uspeli sestaviti.Potrudili se bomo, da bomo prišli v najboljši izvedbi v Tivoli in pričakali ruske prvake,"se je na drugo, še težjo preizkušnjo med evropsko elito, že ozrl strateg serijskih slovenskih odbojkarskih prvakov