Polfinale je tu, a Slovenke želijo ostati 'stoodstotne'

Slovenke so na prvem turnirju brez izgubljenega niza odpravile Črnogorke in Gruzijke, pred domačimi navijači pa so z enakim izkupičkom slavile še proti Islandkam in Latvijkam ter se povzpele na drugo mesto lestvice. Po dveh turnirjih so bile na vrhu Švedinje, ki so imele boljše razmerje med dobljenimi in izgubljenimi točkami, a so slednje v soboto oddale svoj prvi niz proti Avstrijkam (3:1). Slovenke, ki so 11. na evropski lestvici, imajo tako priložnost, da si proti skromnim domačinkam zagotovijo najboljše izhodišče pred izločilnimi boji.