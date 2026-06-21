Polfinale je tu, a Slovenke želijo ostati 'stoodstotne'

Slovenke so na prvem turnirju brez izgubljenega niza odpravile Črnogorke in Gruzijke, pred domačimi navijači pa so z enakim izkupičkom slavile še proti Islandkam in Latvijkam ter se povzpele na drugo mesto lestvice. Po dveh turnirjih so bile na vrhu Švedinje, ki so imele boljše razmerje med dobljenimi in izgubljenimi točkami, a so slednje v soboto oddale svoj prvi niz proti Avstrijkam (3:1). Slovenke, ki so 11. na evropski lestvici, imajo tako priložnost, da si proti skromnim domačinkam zagotovijo najboljše izhodišče pred izločilnimi boji.
Predstavnice Severne Makedonije so namreč na zadnjem mestu med 24 reprezentancami, ki sodelujejo v ligaškem delu. Doslej še niso osvojile niza, tudi proti Hrvaški so v petek gladko izgubile z 0:3. "V makedonski ekipi imajo nekaj kakovostnih posameznic, še posebej v napadu. A kot sem že dejal, misliti moramo na našo igro, na menjave, protinapade, servis," je bil po obračunu s Hrvaticami jedrnat selektor slovenskih odbojkaric Alessandro Orefice.
Izid, Evropska liga, ženske, 3. turnir:
Severna Makedonija - Slovenija
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